壓力測試｜你知唔知自己有壓力？17條問題了解壓力指數 壓力可能造成的症狀

「我有壓力，你有壓力」，香港地大至長者，小至未出世的嬰兒也有壓力，人人都有壓力，但你又知唔知自己有壓力？
壓力測試
香港心理衛生會網站上有一個壓力測試，大家如有興趣可作參考。
請回想一下自己在過去一個月內有否出現下述情況：
(計分方法：從未發生0分、間中發生1分、經常發生2分
覺得手上工作太多，無法應付。
覺得時間不夠要，所以要分秒必爭。例如過馬路時衝紅燈，走路和說話的節奏很快速。
覺得沒有時間消遣，終日記掛著工作。
遇到挫敗時很易會發脾氣。
擔心別人對自己工作表現的評價。
覺得上司和家人都不欣賞自己。
擔心自己的經濟狀況。
有頭痛/胃痛/背痛的毛病，難於治愈。
需要借煙酒、藥物、零食等抑制不安的情緒。
需要借助安眠藥去協助入睡。
與家人/朋友/同事的相處令你發脾氣。
與人傾談時，打斷對方的話題。
上床後覺得思潮起伏，很多事情牽掛，難以入睡。
太多工作，不能每件事做到盡善盡美。
當空閒時輕鬆一下也會覺得內咎。
做事急躁、任性而事後感到內咎。
覺得自己唔應該享樂。
測試結果
0-10分：精神壓力程度低但可能顯示生活缺乏刺激，比較簡單沉悶，個人做事的動力不高。
11-15分：精神壓力程度中等，雖然某些時侯感到壓力較大，仍可應付。
16分或以上：精神壓力偏高，應反省一下壓力來源和尋求解決辦法。
資料來源：香港心理衛生會壓力測試
壓力測試｜壓力可能引起的症狀
恐慌突襲
視力模糊或眼睛酸痛
長期感到很累
性慾下降
磨牙或緊咬下頜
高血壓
消化不良或胃灼熱
便秘或腹瀉