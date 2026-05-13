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健康
出版：2026-May-13 13:30
更新：2026-May-13 13:30

壓力測試｜你知唔知自己有壓力？17條問題了解壓力指數 壓力可能造成的症狀

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壓力測試｜你知唔知自己有壓力？17條問題了解壓力指數 壓力可能造成的症狀

壓力測試｜你知唔知自己有壓力？17條問題了解壓力指數 壓力可能造成的症狀

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「我有壓力，你有壓力」，香港地大至長者，小至未出世的嬰兒也有壓力，人人都有壓力，但你又知唔知自己有壓力？

壓力測試

香港心理衛生會網站上有一個壓力測試，大家如有興趣可作參考。

請回想一下自己在過去一個月內有否出現下述情況

(計分方法：從未發生0分、間中發生1分、經常發生2

  1. 覺得手上工作太多，無法應付。

  2. 覺得時間不夠要，所以要分秒必爭。例如過馬路時衝紅燈，走路和說話的節奏很快速。

  3. 覺得沒有時間消遣，終日記掛著工作。

  4. 遇到挫敗時很易會發脾氣。

  5. 擔心別人對自己工作表現的評價。

  6. 覺得上司和家人都不欣賞自己。

  7. 擔心自己的經濟狀況。

  8. 有頭痛/胃痛/背痛的毛病，難於治愈。

  9. 需要借煙酒、藥物、零食等抑制不安的情緒。

  10. 需要借助安眠藥去協助入睡。

  11. 與家人/朋友/同事的相處令你發脾氣。

  12. 與人傾談時，打斷對方的話題。

  13. 上床後覺得思潮起伏，很多事情牽掛，難以入睡。

  14. 太多工作，不能每件事做到盡善盡美。

  15. 當空閒時輕鬆一下也會覺得內咎。

  16. 做事急躁、任性而事後感到內咎。

  17. 覺得自己唔應該享樂。

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測試結果

0-10分：精神壓力程度低但可能顯示生活缺乏刺激，比較簡單沉悶，個人做事的動力不高。

11-15分：精神壓力程度中等，雖然某些時侯感到壓力較大，仍可應付。

16分或以上：精神壓力偏高，應反省一下壓力來源和尋求解決辦法。

資料來源：香港心理衛生會壓力測試

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壓力測試｜壓力可能引起的症狀

  • 恐慌突襲

  • 視力模糊或眼睛酸痛

  • 長期感到很累

  • 性慾下降

  • 磨牙或緊咬下頜

  • 高血壓

  • 消化不良或胃灼熱

  • 便秘或腹瀉

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