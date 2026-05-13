食材保存｜洋葱蒜頭牛油果唔好擺雪櫃！雪櫃七成滿最理想 醫生揭保存食物3大原則

食材保存｜洋蔥蒜頭牛油果唔好擺雪櫃！雪櫃7成滿最理想 醫生揭保存食物3大原則

食物只要放進雪櫃就可以延長保質期？有醫生指出，不是所有食物也可以交進雪櫃裡存放，若放錯食物如洋葱、蒜頭或薯仔等，有可能會令其加速變質。醫生指出，若要在雪櫃保存食物，有3大原則要遵守，才可以有效為食食材保鮮。

食材保存｜洋葱蒜頭薯仔唔好擺雪櫃！ 營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁上分享指，很多人把雪櫃當成「保鮮神器」，認為只要放進去就能延長食物的保質期。然而，對某些物品來說，雪櫃裡的濕度和反覆的溫差變化，反而會加速變質。劉醫生強調，雪櫃存放3大原則是避光、避濕、避溫差，以下是存放指南： 1. 咖啡豆與茶葉 咖啡豆和茶葉都具有「多孔」結構，極易吸附環境中的異味與濕氣。 已拆封：請放在陰涼、乾燥處，並使用密封性良好的遮光罐儲存即可。

非冰不可的情況：只有「未拆封」的真空包裝，且預計存放超過半年以上時，才考慮冷藏。若從雪櫃取出後，必須靜置至完全回溫到室溫，才能打開包裝。否則空氣中的水氣會瞬間凝結在茶葉或咖啡豆表面，那泡茶的風味就徹底毀了。 2. 保健食品 市售錠劑(如維他命B群、C、鈣片)在設計時就是以常溫(約25℃)為儲存條件。雪櫃門頻繁開關產生冷凝水，容易讓膠囊受潮黏在一起，甚至發霉。 需要冷藏：標示「需冷藏」的活性益生菌、開封後的魚油或亞麻仁油(防止油脂氧化酸敗)。

不需要冷藏：一般綜合維他命、礦物質、多數膠囊類保健食品。 3.蔬菜水果 有些蔬果冷藏反而會「凍傷」或加速腐敗。 不要冷藏：番薯、洋葱、蒜頭、薯仔、南瓜。這些食材放在通風、陰涼處即可。

適合冷藏：葉菜類(建議用報紙或廚房紙巾包裹，以維持適當濕度)、已切開的水果。

特別注意：番茄、香蕉、牛油果等熱帶水果，冷藏會中斷熟成過程，甚至導致表皮變黑、果肉變質。

食材保存｜雪櫃最好七成滿 劉醫生提醒，雪櫃內最理想的存放空間約為七成滿。若塞得太滿，冷空氣無法對流，不僅耗電，還會造成溫度不平均，反而容易孳生細菌。他建議把食物存放於雪櫃前，應先留意包裝上的儲存說明，或思考該物件是否怕濕，若是乾燥的食材(咖啡、茶葉、乾貨)放在櫥櫃裡會比在雪櫃裡更安全。