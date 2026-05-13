乳癌治療後淋巴水腫 做好管理免惡化

乳癌是本港女性最常見癌症，2023年便有5,585宗新症個案。猶幸當中逾八成為早期確診，有較高的存活率，但不少患者仍須面對治療的後遺症——淋巴水腫，或致活動受限和常被提及而感尷尬，及時治療則有助避免情況惡化。 臨床腫瘤科專科醫生李慧敏表示，淋巴液是免疫系統一部分，用以清除體內廢物，「手術是大部分乳癌的主要治療手段，除了切除腫瘤外，若屬浸潤性乳癌，都要同時處理腋下淋巴結。現時治療希望可以只割除前哨淋巴，可減少後來淋巴水腫風險，但如果掃描已見淋巴擴散，則需要切除全部腋下淋巴，出現水腫風險會較高。」

或數年後才出現 當淋巴系統因治療受損，淋巴液無法及時排走，就會導致水腫。李慧敏指，大約兩成患者會出現此情況，「而且未必即時出現，可能在治療後數月甚至數年後才顯現，情況就如漏水般，要累積到一定程度才會感覺得到。」患者會發現手臂皮膚繃緊、發紅硬化，伴隨沉重、脹滿感覺，甚或出現痛楚，同時靈活性下降。此外，頭頸癌、卵巢癌和前列腺癌等患者，或須處理頸部和鼠蹊的淋巴結，也有可能造成相應位置的淋巴水腫。

增抑鬱風險 研究顯示，淋巴水腫的影響並非單純手腫，還會牽連整個上肢功能和生活質素，因為疼痛、僵硬和沉重感會使穿衣、提物和家務日常生活造成困難；另一方面，患者的心理健康也受影響，淋巴水腫患者使用抗抑鬱藥的比例，比沒有水腫者較高。有患者坦言手腫情況常被反覆提起，解釋過無數次，已不願多談；亦會因路人的注視而感到不自在。工作方面，因手臂無力會被人質疑「不是已康復了嗎？」也有健身教練因而減少工作量。 多做舒展運動

患者若出現淋巴水腫，情況未必可以逆轉，若不希望惡化，應及早求醫。李慧敏續指，透過職業治療選用合適尺寸的彈性袖套，有助減少手臂腫脹；而淋巴液須靠肌肉收縮幫助回流，規律運動可助排出積液；透過淋巴引流法，亦可紓緩手腫狀況。「術後做一些舒展運動和手指爬牆、握拳等小運動，也有助維持靈活度和預防水腫發生。」至於手腫患者日常管理，李慧敏建議： ‧避免搬重物，減少手臂負擔； ‧避免抽血、量血壓、打針、割傷或擦傷，以降低感染風險；

‧控制體重有助於減輕淋巴系統負擔； ‧睡眠時，可將手臂放在靠墊或枕頭上，抬高至舒適高度，但不要高於肩膀。