泡泡尿、粗腰係傷腎警號？醫生列出「瘦腰保腎秘訣」

建議日常生活中「能站就不要坐」，即便是在家追劇或滑手機，也可以嘗試站立或伸展身體、轉動腳踝。若能維持早晚或飯後快走十分鐘的習慣，對代謝健康就有正面幫助。

許多人在拿到體檢報告時，往往只盯著腎功能指數看，卻忽略了腰圍或尿液中的微細變化。花蓮慈濟醫院腎臟科張宇祺醫生提醒，腎臟健康不應只看指數，尿蛋白的表現與腰圍粗細更是關鍵指標，若能及早透過生活習慣調整與醫囑治療，在部分情況下能觀察到腎功能維持穩定，達成終身免於洗腎的目標。

張宇祺醫生說明，每顆腎臟含有約100萬個腎元，其中的腎小球宛如精密濾網，負責過濾血液中的代謝廢物。當這層濾網因各種因素破裂或損毀，原本應保留在體內的蛋白質就會掉落到尿液中，形成臨床上的蛋白尿。醫生指出，即便腎功能分數尚在及格範圍，若尿蛋白指數持續偏高，即代表腎臟已發出早期受損警號，若未及時停損處理，腎功能可能在數年內快速下滑。

在代謝症候群的指標中，「腰圍過粗」往往被視為腎臟健康的一大威脅。張宇祺醫生解釋，由於腎臟是充滿微血管的精密器官，過多的內臟脂肪會直接壓迫腎臟，導致器官必須過度加班以維持運作，這類物理性壓迫與內臟脂肪誘發的發炎機制，常與尿蛋白升高有關。此外，肥胖帶來的血壓、血糖、血脂「三高」問題，也會傷害眼底視網膜與腎小球等微小血管聚集處。

低血壓也會傷腎？醫建議正確量測血壓與進食順序

針對三高防衛戰，腎臟內科張賀翔醫生特別強調，不只高血壓，收縮壓長期過低也可能導致腎臟灌流不足而造成傷害。他建議理想血壓應維持在130/80mmHg左右，但因情緒、活動皆會影響數值，大眾應在睡前或起床後等固定時間量測。

在飲食調整上，張賀翔醫生建議遵循「先喝湯、再吃菜、接著蛋白質、最後澱粉」的順序，有助於維持血糖平穩，並應警覺吃不出鹹味卻含高鈉的零食。