腦退化｜用紙杯飲熱咖啡奶茶恐致腦退化！營養師教3招保護大腦防退化

腦退化竟與每天喝的咖啡奶茶有關？有營養師指出，飲用紙杯盛裝的熱飲可能會釋出有害物質，導致大腦受到傷害，造成腦退化。她指出，有3大方法有助防止身體攝入這些物質，以保護大腦。

腦退化｜用紙杯飲熱咖啡恐致腦退化！

營養師徐慈家在其Facebook專頁上分享指，許多人以為購買紙杯盛裝的熱飲會比塑膠杯更安心，但其實為了達到防水的效果，紙杯內壁通常會塗上一層塑膠淋膜，最常見的材質是低密度聚乙烯(LDPE，即4號塑膠)。在裝冷飲或常溫飲料時，這層淋膜相對穩定；但當倒入滾燙的熱水或熱咖啡時，高溫可能導致塑膠淋膜開始降解，並釋放出微塑膠顆粒進入飲品中。

腦退化｜微塑膠進入體內後，會去哪裡？

人體中有一道非常重要的防護機制，稱為血腦屏障(BBB)。它就像大腦的守門員，嚴格篩選哪些物質可以從血液進入腦組織，以保護大腦免受外來有害物質的侵害。然而，奈米級的塑膠微粒體積極小，小到有機會偷偷穿過血腦屏障，進入大腦內部。更令人擔憂的是，大腦清除這些外來微粒的能力相當有限，一旦進入，很容易長期滯留。