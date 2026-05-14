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健康
出版：2026-May-14 07:00
更新：2026-May-14 07:00

腦退化｜用紙杯飲熱咖啡奶茶恐致腦退化！營養師教3招保護大腦防退化

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腦退化竟與每天喝的咖啡奶茶有關？有營養師指出，飲用紙杯盛裝的熱飲可能會釋出有害物質，導致大腦受到傷害，造成腦退化。她指出，有3大方法有助防止身體攝入這些物質，以保護大腦。

腦退化｜用紙杯飲熱咖啡恐致腦退化！

營養師徐慈家在其Facebook專頁上分享指，許多人以為購買紙杯盛裝的熱飲會比塑膠杯更安心，但其實為了達到防水的效果，紙杯內壁通常會塗上一層塑膠淋膜，最常見的材質是低密度聚乙烯(LDPE，即4號塑膠)。在裝冷飲或常溫飲料時，這層淋膜相對穩定；但當倒入滾燙的熱水或熱咖啡時，高溫可能導致塑膠淋膜開始降解，並釋放出微塑膠顆粒進入飲品中。

腦退化｜微塑膠進入體內後，會去哪裡？

人體中有一道非常重要的防護機制，稱為血腦屏障(BBB)。它就像大腦的守門員，嚴格篩選哪些物質可以從血液進入腦組織，以保護大腦免受外來有害物質的侵害。然而，奈米級的塑膠微粒體積極小，小到有機會偷偷穿過血腦屏障，進入大腦內部。更令人擔憂的是，大腦清除這些外來微粒的能力相當有限，一旦進入，很容易長期滯留。

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腦退化｜失智患者體內塑膠微粒高10倍

近期發表於頂尖醫學期刊《自然醫學》(Nature Medicine)的一項研究指出，研究人員在人類大腦樣本中檢測到了大量塑膠微粒。更值得注意的是，在部分失智症(如阿茲海默症)患者的大腦中，塑膠微粒的濃度甚至達到一般人的10倍。這些塑膠微粒進入大腦後，可能引發以下問題：

  1. 慢性發炎：免疫細胞將塑膠微粒視為外來入侵者，長期刺激可能導致大腦持續發炎。

  2. 干擾能量代謝：影響神經細胞的粒線體功能，造成細胞能量供應異常。

  3. 增加神經退化風險：愈來愈多研究正在探討塑膠微粒與阿茲海默症、柏金遜症等神經退化疾病之間的關聯。

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腦退化｜營養師教3招保護大腦防退化

營養師表示，若要減少這些風險，只要養成以下3大小習慣：

  1. 外賣熱飲時，自備環保杯。

  2. 外賣熱湯、熱麵時，自備環保餐具。

  3. 如果覺得攜帶麻煩，選擇內用，使用店家提供的杯或瓷碗。

這個動作不僅能減少環境中的塑膠垃圾，更重要的是，是為大腦健康所做的最簡單、最有效的一道防線。

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