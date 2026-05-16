疝氣嚴重可致腸壞死！出現呢啲症狀快求醫 醫生拆解治療方法

進入高齡化社會，身體器官退化引發的「疝氣」，成為中老年族群常見的健康隱憂。國泰綜合醫院一般外科主治醫生李君豪指出，疝氣是體內器官經由腹壁薄弱點，移位到不正常位置所致，嚴重時可能引發嵌入型疝氣，導致腸子壞死破裂甚至敗血性休克。

擺脫傳統大傷口 微創將手術痛感與負擔降至最低 李君豪醫生提到，疝氣常見於鼠蹊部、肚臍或舊手術傷口處，由於這屬於結構性異常，無法透過藥物改善。傳統手術對疝氣的改善，需切開約5至7公分的傷口，並層層剝離組織，不僅疼痛感明顯，且若僅採取直接縫合，術後復發率高達一成。隨著人工網膜的問世，手術復發率已降至3%；近年微創技術的加入，更將傷口縮小至0.5至1.5公分左右。對於雙側腹股溝疝氣的患者，微創手術可在3個小孔中完成，大幅減輕身體負擔。

疝氣手術進不進腹腔有別 兩大微創路徑依病情考量 李君豪醫生並補充表示，腹股溝疝氣微創手術主要分為「經腹腔腹膜前修補」與「全腹膜外修補」，前者進入腹腔，空間較大，能直接檢查腸子是否壞死，適合嚴重型疝氣患者；後者則完全不進入腹腔，能有效避免腹內器官黏連並縮短手術時間。兩者各有不同適應情況，臨床上需由醫生依病人條件，選擇最適合方式。 針對復發性疝氣，李君豪醫生強調，因首次手術後組織易有黏連，手術難度較高，微創技術可避開舊疤痕、減少組織破壞。若遇到極度嚴重的黏連，還可進一步透過達文西機械臂輔助修補。

早期診斷、早期修補 避免器官壞死風險 李君豪醫生呼籲，疝氣雖是老化常見疾病，但早期診斷、早期修補，能有效避免器官箝塞壞死的風險。若發現腹部或鼠蹊部異常隆起、疼痛或反覆不適，應及早就醫評估，透過適當治療避免病情惡化，維持良好生活品質。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】