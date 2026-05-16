便秘唔只排便唔順！醫生揭開「腸腦軸失衡」警號 新機制藥物增加治療選擇

面對便秘困擾時，很多人選擇忍受或自行調整生活習慣、服用成藥等，但往往效果不彰。台灣消化系醫學會名譽理事長、台大醫學院吳明賢院長表示，慢性便秘不只是排便不順，還可能是腸道功能失衡與健康風險的警號。隨著醫療技術發展，目前臨床除傳統瀉劑、軟便劑外，也有調節腸道生理機制的新機制藥物可供選擇，若便秘問題長期未改善，建議應考慮就醫檢查，在排除腸易激或其他嚴重疾病後，評估合適的治療選項。

排便順暢也是健康重要指標 便秘為何可能影響情緒？ 吳明賢院長指出，臨床醫生常說患者「吃得下、睡得著、笑得出」，代表身心皆健康，對腸胃科醫生而言，排便順暢也是一大觀察重點。從醫學角度來看，慢性便秘可能引發經常性的腹脹、腹痛和排便費力，糞便過硬則容易導致痔瘡或肛裂。此外，排便是大腦與腸道高度協調的複雜生理行為，長期排便不順還可能透過腸腦軸影響大腦，造成情緒低落、煩躁等。 一次順暢排便必須同時具備足夠膳食纖維、水分攝取，以及括約肌放鬆與便意產生等條件，缺一不可。吳明賢院長說明，當出現排便困難或次數過少、糞便過硬等情況時，可能代表腸道動力或神經傳導功能已有異常。

醫揭慢性便秘 3 健康風險 近謙成患者合併便意消失 大眾常誤以為便秘只是「兩三天沒排便」的小事，吳明賢院長提醒，流行病調查顯示，慢性便秘可能增加罹患失智症的風險，推測與腸腦軸訊號受影響有關。此外，過度用力排便可能影響心臟和血管的功能，臨床也觀察到中風和心臟疾病常在患者如廁的時候發生。腸道環境失調將增加身體代謝負擔，亦可能與慢性腎臟病風險有關。 治療方面，台大醫院內科部胃腸肝膽科曾屏輝教授表示，過去慢性便秘相關藥物治療的原理多以調整腸道滲透壓、增加糞便體積或刺激腸道等有關，但目前觀察部分患者可能面臨藥物依賴、電解質失衡、腹部絞痛和腸道黏膜受影響等問題，應留意長期使用風險。另外，臨床上約有57.4%的慢性便秘患者合併有便意消失的狀況，因此「誘發自然便意」也成為治療重要方向。

膽汁酸與大腸 3 機制有關 新機制藥物列便秘治療選項 曾屏輝教授說明，大腸的膽汁酸濃度與腸道內的水分分泌、腸道平滑肌蠕動和自然便意的產生有關。目前已發展出與上述生理機制相關的新機制藥物可供臨床應用，其原理為透過抑制迴腸末端的膽汁酸再吸收，促使更多膽汁酸流入大腸。台灣11間醫院針對340多位試驗者的臨床研究亦觀察到，經歷12周的用藥後，逾四成患者排便狀況與先前出現差異。 46歲的護理師丁小姐也是上述臨床試驗的參加者之一。她表示，自己自小就與便秘問題為伍，長期輪班與高壓工作更導致狀況加劇，腹部不適感甚至影響到食慾和情緒，但仍認為「三、四天排便一次」屬正常，直到懷孕期間發現痔瘡出血才意識到需要就醫。後續經醫生評估後使用上述新藥，她觀察到排便情況和日常生活所遇到的困擾皆逐漸改變；惟具體藥物反應可能因個體差異而不同，用藥前仍需由醫生評估。

便秘別只算排便次數 醫：符合「羅馬準則」應盡早就醫 大眾常以「幾天沒排便」來判斷有無便秘，對此曾屏輝教授指出，臨床診斷更重視排便品質與症狀持續性。依據「羅馬準則」，若有超過四分之一的排便情況出現排便費力、糞便質地乾硬、殘便感、肛門阻塞感、需輔助排便，或每周自發性排便少於3次等情況，且症狀已持續超過6個月、近3個月至少符合其中2項標準，同時排除器質性問題、腸躁症或其他嚴重疾病後，即可診斷為慢性便秘。 慢性便秘的成因複雜，並非「只要還有排便就好」，因此曾屏輝教授呼籲，若有相關症狀建議及早調整飲食、水分與生活習慣，必要時仍需就醫，由醫生協助診斷與評估合適的藥物治療選項。