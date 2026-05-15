金剛坐正確姿勢｜改善肩頸痛 減肥去水腫功效明顯

瘦身是終身事業，但誰說減肥一定是痛苦的？社交平台小紅書就有人分享了金剛趴，只要做對正確姿勢，這個輕鬆簡單的動作就可以達到瘦身效果。

金剛趴是甚麼？

金剛趴在社交平台小紅書變得火紅，分享者表示只要每天金剛趴5到10分鐘就可以輕鬆瘦身減肥。金剛趴又有金剛俯臥之稱，屬靜態的燃脂體式。不要看動作簡單，其實過程中還可以鍛練手臂、背部和腰腹，同時增加身體的柔韌度和平衡力。練習金剛趴時需要保持呼吸的平穩和身體的舒適。要切忌過度用力。只要每天堅持5到10分鐘就可以改善腿部疲勞和下肢水腫、舒緩肩頸僵硬緊繃、疏通肝膽經讓氣血更通暢還有加速脂肪代謝。金剛趴的動作簡單所以非常推薦各初學者、銀髮族等，其功效更對久坐、久站族群非常有利。