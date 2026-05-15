金剛坐正確姿勢｜改善肩頸痛 減肥去水腫功效明顯

瘦身是終身事業，但誰說減肥一定是痛苦的？社交平台小紅書就有人分享了金剛趴，只要做對正確姿勢，這個輕鬆簡單的動作就可以達到瘦身效果。
金剛趴是甚麼？
金剛趴在社交平台小紅書變得火紅，分享者表示只要每天金剛趴5到10分鐘就可以輕鬆瘦身減肥。金剛趴又有金剛俯臥之稱，屬靜態的燃脂體式。不要看動作簡單，其實過程中還可以鍛練手臂、背部和腰腹，同時增加身體的柔韌度和平衡力。練習金剛趴時需要保持呼吸的平穩和身體的舒適。要切忌過度用力。只要每天堅持5到10分鐘就可以改善腿部疲勞和下肢水腫、舒緩肩頸僵硬緊繃、疏通肝膽經讓氣血更通暢還有加速脂肪代謝。金剛趴的動作簡單所以非常推薦各初學者、銀髮族等，其功效更對久坐、久站族群非常有利。
金剛趴正確姿勢
1.先金剛坐後再以跪姿開始雙膝分開。腳跟要併攏、腳背貼地讓臀部可以坐在腳跟上。
2.雙手撐地往前滑，打開胸腔、延展脊椎。位置可依個人舒適度調整。
3.位置調適好後可以嘗試把身體向前無限延展，同時感受腹部隨呼吸被按摩。
腰痛唔關年紀事！1種習慣最累事 醫生教1招減少腰痛勝於健身
學會金剛趴後還可以試試有助改善下肢循環的「金剛坐」
「金剛坐」和金剛趴相似，是另一個簡單的瑜珈體式。這個動作可以幫助促進骨盆血液循環、改善經痛，還能幫助矯正體態、強化下肢。做法也是需要把雙膝併攏、腳背貼地，再將臀部向後坐放在腳跟上。坐好後就開始感受腰背向上延展的感覺。推薦飯後或睡前金剛坐約5分鐘，幫助促進下半身血液循環、改善消化系統。
【本文獲Gofever高燒授權轉載】