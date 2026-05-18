蛋白尿｜尿液有泡泡＝腎虧？定關飲水太少事？醫生教3招自測分辨是否身體求救訊號

男生發現自己的尿液中出現泡泡可能就會擔心是否身體發出的求救訊號。不過，有醫生指出，其實在正常情況下，也有很多不同因素會導致尿液起泡，當中包括衝擊力道過大等物理因素，所以未必一定與腎虧有關。醫生指出，有3大方法有助簡單分辨是否蛋白尿需求醫檢查。

蛋白尿｜尿液有泡泡＝腎虧？

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，曾有兩名患者都懷疑自己有蛋白尿問題而前來檢查。第一位患者表示自己每天低頭觀察，總覺得泡泡很多。然而，經過完整的尿液篩檢，各項數值完全正常。詳細詢問後才發現，患者最近水喝得少，加上男性站著排尿的衝擊力本來就比較大，這些泡泡其實只是「物理性氣泡」，虛驚一場。

第二位患者的狀況則截然不同。他除了尿液起泡，還提到最近小腿有點浮腫，按壓下去會留下凹陷。抽血檢查發現發炎指數異常升高，尿蛋白數值也明顯偏高。進一步追蹤後，確診為「紅斑性狼瘡」引起的腎臟發炎，即是自體免疫系統正在攻擊自己的腎臟。