蛋白尿｜尿液有泡泡＝腎虧？定關飲水太少事？醫生教3招自測分辨是否身體求救訊號

男生發現自己的尿液中出現泡泡可能就會擔心是否身體發出的求救訊號。不過，有醫生指出，其實在正常情況下，也有很多不同因素會導致尿液起泡，當中包括衝擊力道過大等物理因素，所以未必一定與腎虧有關。醫生指出，有3大方法有助簡單分辨是否蛋白尿需求醫檢查。
蛋白尿｜尿液有泡泡＝腎虧？
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，曾有兩名患者都懷疑自己有蛋白尿問題而前來檢查。第一位患者表示自己每天低頭觀察，總覺得泡泡很多。然而，經過完整的尿液篩檢，各項數值完全正常。詳細詢問後才發現，患者最近水喝得少，加上男性站著排尿的衝擊力本來就比較大，這些泡泡其實只是「物理性氣泡」，虛驚一場。
第二位患者的狀況則截然不同。他除了尿液起泡，還提到最近小腿有點浮腫，按壓下去會留下凹陷。抽血檢查發現發炎指數異常升高，尿蛋白數值也明顯偏高。進一步追蹤後，確診為「紅斑性狼瘡」引起的腎臟發炎，即是自體免疫系統正在攻擊自己的腎臟。
蛋白尿｜3招自測分辨是否身體求救訊號
劉醫生指出，不需要一看到泡沫就自己嚇自己。以下3招教你簡單分辨：
1. 觀察消失時間
正常現象：泡泡體積較大、大小不一，通常在幾十秒到2分鐘內就會自動消散。
異常警訊：泡泡非常細碎密集(像啤酒表面的泡沫)，過了10分鐘仍然浮在水面上沒有散去。這種情況就要高度懷疑是「蛋白尿」，建議求醫檢查。
2. 哪些情況會造成「正常的泡泡」？
尿液太濃：喝水太少、早起第一泡尿、或是劇烈運動大量流汗之後。
衝擊力道過大：站姿排尿、尿急時用力解出，水流衝擊自然會激起氣泡。
馬桶清潔劑干擾：如果水箱裡放了清潔錠，產生的泡沫可能與尿液本身無關。
3. 哪些疾病會導致「異常的蛋白尿」？
當腎臟這道「過濾網」受損時，原本應該留在體內的蛋白質就會漏到尿液裡。常見原因包括：
慢性病控制不佳：長期糖尿病、高血壓若未妥善控制，會傷害腎小球。
自體免疫疾病：如紅斑性狼瘡，身體會產生抗體攻擊腎臟，引發「狼瘡性腎炎」。
腎絲球發炎：因感染或免疫異常導致的腎臟本身發炎。
蛋白尿｜出現5症需及時求醫
如果發現尿液有泡泡，又同時合併以下任何一個症狀，請務必求醫檢查：
泡：泡沫尿經久不散。
水：雙腳水腫、按壓後留下凹陷，或早上起床眼瞼浮腫。
高：血壓莫名變得偏高，原本控制穩定的血壓突然失控。
貧：臉色蒼白、容易頭暈、貧血跡象。
倦：異常疲倦、怎麼睡都還是沒精神。
劉醫生指出，腎臟病初期往往沒有明顯的疼痛感，尿液中的細微變化就是最好的觀察窗口。若發現有可疑的地方，他建議盡早檢查，只要小量的尿液樣本，就能判斷是「虛驚一場」還是「需要及早治療」。