脫髮｜食雞蛋是生髮神藥定脫髮元兇？醫生教自測3招拯救脫髮

吃雞蛋對頭髮健康有益還是有害？有醫生指出，許多人聽聞雞蛋提供優質蛋白質，對頭髮健康非常有益，就開始不斷攝取，但其實吃雞蛋護髮也要注意吃法，因為一旦用錯方法，反而會令頭髮愈吃愈禿。醫生指出，有吃雞蛋前，有3大方法有助拯救脫髮。

脫髮｜食雞蛋是生髮神藥定脫髮元兇？ 皮膚科柯博桓醫生在其facebook專頁上分享指，網上流傳一種說法，指出多吃雞蛋可以幫助生髮。所以，有一位患者求診時就表示自己每天早上吞3隻生蛋，並詢問醫生是否可令髮際線校正回歸。不過，柯醫生表示，雞蛋雖有營養，但若吃法錯誤，頭髮還未生長，可能已經因為營養吸收受阻而掉更多。 脫髮｜雞蛋真的是生髮神藥嗎？ 柯醫生指出，從營養學角度來看，雞蛋確實含有頭髮生長所需的兩大關鍵成分： 優質蛋白質：頭髮約90%由角蛋白構成，蛋白質就是蓋房子的磚頭。

生物素(Biotin)：蛋黃中含量豐富，是維持毛囊健康的重要維他命。

脫髮｜3大錯誤吃法 然而，為甚麼有些人反而愈吃脫髮愈嚴重？問題不在雞蛋本身，而在於「吃法」。常見的3大錯誤吃法如下： 1. 生吃雞蛋 生蛋白中含有「抗生物素蛋白」，它會像強力膠一樣，牢牢抓住體內的生物素，使腸道無法有效吸收。長期生吃雞蛋，反而可能導致生物素缺乏，影響毛囊健康，讓生髮效果大受影響。 2. 雞蛋無法解決遺傳性脫髮 若脫髮根源是「雄性禿」是因為荷爾蒙(二氫睾固酮)在攻擊毛囊，導致毛囊逐漸萎縮。這就像房子的地基不斷塌陷，你卻只是在頂樓補漆——營養補充再多，也擋不住基因的力量。

3. 營養不均衡的假象 頭髮生長需要的是「綜合戰力」。除了蛋白質和生物素，鐵、鋅、維他命D等營養素同樣不可或缺。只吃雞蛋，忽略其他營養來源，反而可能造成整體失衡。

脫髮｜醫生教自測3招拯救脫髮 柯醫生建議，應先釐清脫髮的本質，評估自身3個問題： 1. 確認脫髮類型 是營養不均引起的「休止期落髮」，還是基因決定的「雄性禿毛囊萎縮」？兩者的處理邏輯完全不同。 2. 評估毛囊的殘存功能 如果毛囊已經嚴重萎縮、甚至完全纖維化，吃再多的雞蛋也無法讓它「起死回生」。 3. 建立正確的觀念 營養補充是「輔助」角色，它能讓現有的頭髮變得更粗、更健康，但無法逆轉遺傳性的落髮問題。 脫髮｜實際可行做法 柯醫生指出，實際可行的做法包括：

雞蛋一定要煮熟：煮熟後的蛋白質結構改變，抗生物素蛋白被破壞，生物素才能被身體乖乖吸收。

均衡飲食：除了蛋，也要攝取足夠的鐵、鋅、維他命D。

對症治療：若確診為雄性禿，請交給專業醫生評估藥物治療或植髮，不要只靠補充營養。 與其每天狂吞雞蛋，不如先搞清楚毛囊的問題。調整節奏、補充營養，但不代表要盲目跟風。