反覆流產竟然係「自然殺手細胞」誤擊胚胎 免疫調節助圓求子夢

結婚3年的李小姐，過去曾3度自然懷孕，卻都在懷孕第8至10周流產，即使接受子宮、輸卵管、排卵功能及伴侶精子等完整婦產科檢查，但始終找不到原因，求子路走得艱辛。後來她轉診至風濕免疫科評估，發現問題根源在母體過度活躍的免疫系統，正無聲地攻擊體內的「新生命」。在接受免疫與抗凝血治療後，最終順利懷孕至38周，平安產下健康男嬰。

流產不只是婦科問題 當心自體免疫系統「誤擊」反應 收治個案的臺北市立萬芳醫院風濕免疫科何治廷醫生指出，部分反覆流產患者，並非單純婦科問題，而是自體免疫異常導致胚胎難以穩定著床。臨床上，當免疫系統過度活化時，自然殺手細胞(NK cell)可能會將胚胎視為外來異物，影響母體對胚胎的免疫耐受。 除此之外，何治廷醫生提到，抗磷脂抗體也可能增加血栓風險，阻塞子宮微血管，使胚胎無法獲得足夠氧氣與養分，進而停止發育；若合併乾燥症相關抗體，甚至可能影響胎兒心臟傳導系統。

口乾眼乾是警號 抗體誤擊＋血栓夾擊導致胚胎停育 以李小姐為例，何治廷醫生表示，當時透過詳細問診與血清檢查發現，李小姐長期有眼乾、口乾與關節痠痛等微小徵兆，且具有紅斑性狼瘡的家族史。檢查結果證實其抗核抗體(ANA)效價偏高，且「抗磷脂抗體」呈陽性，會讓母體將胚胎視為外來異物；且抗磷脂抗體會誘發血栓，阻塞供應胚胎養分的子宮微血管，導致胚胎因缺氧而停止發育。

備孕到產後的「動態治療計劃」 精準控藥助孕 為了協助李小姐能一圓求子夢，醫療團隊製訂了從備孕期到懷孕期的動態治療計劃。包括從備孕階段，就使用低劑量阿士匹靈與免疫調節藥物，懷孕後再加入低分子量肝素預防血栓，並依血栓指標與補體數值調整藥物。終讓她順利度過流產危險期，產下健康男嬰。 反覆流產逾 2 次揪原因 產後 6 周內仍需警惕血栓 何治廷醫生提醒，若女性發現自己有反覆流產2次以上、具有免疫疾病家族史，或日常生活中頻繁出現不明原因的口乾、眼乾及關節痠痛，應提高警覺諮詢風濕免疫科。另外，生產後的6周內因荷爾蒙變化劇烈，仍是血栓的高風險期，務必配合醫囑持續監察，才能確保母體與新生兒的長期健康。