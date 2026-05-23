「小酌有益健康」早就過時！青少年飲酒恐傷一世 醫生揭示4大危害

世界衛生組織(WHO)指出，酒精是一種具有毒性與成癮性的物質，會對中樞神經、消化系統與心血管系統造成傷害。國際癌症研究機構(IARC)更已將酒精代謝產物乙醛列為第一級致癌物。WHO亦明確表示「飲酒無安全劑量」，即使少量飲酒，仍可能對健康帶來風險。
臉紅族持續喝酒 口腔癌、食道癌風險更高
不少人飲酒後會出現面紅反應，主因是體內缺乏乙醛去氫酶(ALDH2)，導致致癌物乙醛無法有效代謝。這類「酒精不耐症」族群若持續飲酒，罹患口腔癌、食道癌等癌症風險將明顯上升。
「小酌有益健康」觀念已被推翻 青少年喝酒最傷腦
社會普遍存在「適量飲酒有益健康」的迷思，但近年多項大型研究已指出，酒精與超過30種疾病及癌症相關，飲酒量愈少愈好，過去相關觀念已不再適用。
年輕族群飲酒會對身心健康造成顯著且長遠的傷害，尤其是青少年大腦尚在發育階段，酒精的刺激會導致嚴重後果。以下歸納年輕族群喝酒的主要傷害：
(一)嚴重危害健康與身體發育
腦部受損與智力發展遲緩：青少年時期腦部神經正在發育，飲酒易導致中樞神經危害、學習能力下降、記憶力減退，嚴重者可能導致大腦萎縮。
酒精成癮與依賴：愈早開始喝酒，日後成癮的機率愈高。研究顯示，14歲前飲酒者，成癮依賴性是20歲後飲酒者的4倍。
酒精中毒與身體傷害：暴飲行為可能導致酒精中毒、心律不整、慢性肝炎、肝硬化，甚至引發血管硬化等疾病。
成癮後的極高風險：嚴重酒精成癮者，只要不喝就會不舒服(手抖、幻覺)，且五年死亡率高達8%至10%。
(二)增加高風險行為與事故
事故傷害：在台灣，15至24歲年輕人事故傷害死亡率居高不下，酒精是主要因素之一，且酒駕事故率有上升趨勢。
暴力行為與不安全性行為：飲酒後的衝動控制能力降低，容易發生暴力事件、打架鬥毆、甚至無預防措施的性行為。
(三)心理與社交層面影響
1.心理健康問題：酒精會增加青少年罹患抑鬱、焦慮等心理疾病的風險，影響人格發展。
2.生活混亂：因酒精依賴導致無法專注學業或工作，影響職業生涯與人際關係。
(四)高熱量引發肥胖
酒類飲料通常有高熱量，年輕人過量攝取易導致肥胖及體形變化，增加新陳代謝負擔。
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