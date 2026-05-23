「小酌有益健康」早就過時！青少年飲酒恐傷一世 醫生揭示4大危害

年輕族群飲酒會對身心健康造成顯著且長遠的傷害，尤其是青少年大腦尚在發育階段，酒精的刺激會導致嚴重後果。

世界衛生組織(WHO)指出，酒精是一種具有毒性與成癮性的物質，會對中樞神經、消化系統與心血管系統造成傷害。國際癌症研究機構(IARC)更已將酒精代謝產物乙醛列為第一級致癌物。WHO亦明確表示「飲酒無安全劑量」，即使少量飲酒，仍可能對健康帶來風險。

不少人飲酒後會出現面紅反應，主因是體內缺乏乙醛去氫酶(ALDH2)，導致致癌物乙醛無法有效代謝。這類「酒精不耐症」族群若持續飲酒，罹患口腔癌、食道癌等癌症風險將明顯上升。

「小酌有益健康」觀念已被推翻 青少年喝酒最傷腦

社會普遍存在「適量飲酒有益健康」的迷思，但近年多項大型研究已指出，酒精與超過30種疾病及癌症相關，飲酒量愈少愈好，過去相關觀念已不再適用。

年輕族群飲酒會對身心健康造成顯著且長遠的傷害，尤其是青少年大腦尚在發育階段，酒精的刺激會導致嚴重後果。以下歸納年輕族群喝酒的主要傷害：

( 一 ) 嚴重危害健康與身體發育