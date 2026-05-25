失智長輩突然變成另一個人？醫生：可能是感官崩解求救

當家中長輩被診斷認知障礙症後，家屬面對的往往是一場接一場的護理風暴。有些長輩半夜吵著要回家、懷疑家人偷東西，甚至對親人惡言相向，讓家屬不禁疑惑：「原本溫和的人，為何變得如此陌生？」過去醫界多將這類「精神行為症狀(BPSD)」歸因於腦細胞退化，但近年研究與臨床觀察發現，許多躁動與攻擊行為，其實與「感官退化」及「認知失調」有關，更像是長輩在恐懼中的求救訊號。
感官退化扭曲現實 恐成妄想與焦慮來源
臺北市立聯合醫院松德院區高齡心智科主任朱智邦表示，要理解認知障礙者的行為，必須先理解高齡化對感官系統帶來的影響。根據《認知障礙症診療手冊》，認知障礙症不只影響記憶，視覺與聽覺功能也會逐漸退化。
朱智邦主任指出，認知障礙長輩的深度感與光影辨識能力下降，地氈花紋可能被誤認為黑洞，走廊陰影也可能看成陌生人，進而引發恐懼與被害妄想。聽覺退化同樣會造成困擾，當電視聲、談話聲與環境噪音同時出現，認知障礙者難以分辨重要訊息，大腦便可能產生「有人在害我」等錯覺，這些行為都是因感官混亂產生的不安反應。
認知障礙症護理 從「治療症狀」轉向「理解需求」
面對認知障礙症照護，國際醫界近年積極推動「人性照顧法(PCC)」。朱智邦主任表示，認知障礙症的症狀除了自神經退化，也與患者過往人格、生命經驗及當下環境有關，因此照護核心不該只是壓制症狀，而是維護患者尊嚴與人本價值。
例如一名退休地磚工人半夜趴在地板爬行，未必是失控行為，而可能是在重現過去工作情境。若能透過明亮穩定光源、高對比色彩或清楚空間標示等「感官友善」環境設計，可有效降低患者焦慮與混亂，也能減少對抗精神病藥物的依賴。
非藥物介入成趨勢 熟悉氣味音樂都能安撫
朱智邦主任指出，近年研究顯示，非藥物介入在改善認知障礙症精神行為症狀上，效果甚至優於單純藥物治療。像是透過熟悉音樂、老照片、明星花露水氣味或傳統小吃香味等「懷舊療法」，能喚起長輩深層情感，幫助穩定情緒。
此外，規律運動也有助減少焦躁與遊走行為，而在房門貼上年輕時照片、廁所貼上馬桶圖示等定向輔助，則能幫助患者找回空間方向感。朱智邦主任提醒，只有在非藥物方式效果有限，且患者出現安全疑慮時，才會考慮短期、低劑量使用藥物，以降低中風及副作用風險。
認知障礙照護核心 在迷霧中守住人的尊嚴
朱智邦主任強調，認知障礙症照護的目標並非單純「治癒疾病」，而是協助患者維持生活質素。當家屬願意理解長輩感官退化帶來的恐懼，並透過人性化陪伴與非藥物介入策略協助適應環境，就有機會讓認知障礙長輩在記憶逐漸模糊的過程中，仍感受到被理解、被尊重，保有作為「人」的尊嚴。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】