失智長輩突然變成另一個人？醫生：可能是感官崩解求救

當家中長輩被診斷認知障礙症後，家屬面對的往往是一場接一場的護理風暴。有些長輩半夜吵著要回家、懷疑家人偷東西，甚至對親人惡言相向，讓家屬不禁疑惑：「原本溫和的人，為何變得如此陌生？」過去醫界多將這類「精神行為症狀(BPSD)」歸因於腦細胞退化，但近年研究與臨床觀察發現，許多躁動與攻擊行為，其實與「感官退化」及「認知失調」有關，更像是長輩在恐懼中的求救訊號。

朱智邦主任指出，認知障礙長輩的深度感與光影辨識能力下降，地氈花紋可能被誤認為黑洞，走廊陰影也可能看成陌生人，進而引發恐懼與被害妄想。聽覺退化同樣會造成困擾，當電視聲、談話聲與環境噪音同時出現，認知障礙者難以分辨重要訊息，大腦便可能產生「有人在害我」等錯覺，這些行為都是因感官混亂產生的不安反應。

臺北市立聯合醫院松德院區高齡心智科主任朱智邦表示，要理解認知障礙者的行為，必須先理解高齡化對感官系統帶來的影響。根據《認知障礙症診療手冊》，認知障礙症不只影響記憶，視覺與聽覺功能也會逐漸退化。

認知障礙症護理 從「治療症狀」轉向「理解需求」

面對認知障礙症照護，國際醫界近年積極推動「人性照顧法(PCC)」。朱智邦主任表示，認知障礙症的症狀除了自神經退化，也與患者過往人格、生命經驗及當下環境有關，因此照護核心不該只是壓制症狀，而是維護患者尊嚴與人本價值。

例如一名退休地磚工人半夜趴在地板爬行，未必是失控行為，而可能是在重現過去工作情境。若能透過明亮穩定光源、高對比色彩或清楚空間標示等「感官友善」環境設計，可有效降低患者焦慮與混亂，也能減少對抗精神病藥物的依賴。