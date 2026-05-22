隱形殺手 無聲損血管器官

高血壓被稱為「隱形殺手」，因大部分患者初期毫無症狀，卻持續損害血管及重要器官。心臟科專科醫生陳立城指出，「本港約三分一人口患有高血壓，當中逾一成患者根本不知自己『中招』。隨西化飲食及生活習慣改變，高血壓更有年輕化趨勢。而血壓控制目標不因年齡而放寬，成年人應每3年至少量度一次血壓，防患於未然。」 高血壓診斷標準 對於高血壓的診斷標準，陳立城說明，國際標準是上壓140mmHg、下壓90mmHg。他補充，近年美國心臟協會的指引可能成為新趨勢，把血壓的界線轉為130mmHg已屬高血壓。而理想血壓應維持在(上壓)低於120mmHg，且舒張壓(下壓)低於80mmHg。不少人關注上壓與下壓哪個對心臟影響更大。陳立城指出，「兩個數字都同樣重要，須謹慎留心。」

初期全無病徵 初期高血壓(上壓140mmHg、下壓90mmHg)絕大部分病人都沒有病徵，不會感覺到不適。陳立城補充，只有當血壓升至很高水平，例如上壓180mmHg才可能出現頭痛、頭暈或胸口不適。「所以高血壓是隱形殺手，因為絕大部分病人如果不檢查，本身不會察覺到有甚麼症狀。」 高血壓若不加控制，會對全身器官造成嚴重破壞。「大血管器官可能是腦血管問題，可致中風；對心臟有影響，例如有可能引致心臟衰竭；如果對腎臟，可致腎衰竭。」

九成屬原發性無明確病因 談及病因，陳立城表示，約九成患者屬於原發性高血壓，「沒有特別的成因，不是一些疾病而引致的高血壓，主要與年齡增長、血管老化有關。」其餘一成屬繼發性高血壓，可能由內分泌系統問題、腎病、主動脈收窄等其他疾病引起。此外，遺傳因素及不良飲食習慣同樣扮演重要角色。 治療首重改變生活習慣 陳立城指出，治療高血壓應先從生活方式入手，「例如有體重過重的問題就要減磅，若有吸煙、飲酒等壞習慣，也應盡早戒掉。」飲食方面，國際指引建議採用對控制血壓有幫助的特別餐單(如DASH飲食)。若生活模式調整後血壓仍未回復合理水平，就要考慮用藥。

不少患者擔心一旦服藥便不能停。陳立城坦言，「高血壓是一個慢性疾病，絕大部分的病人都需要長期用藥控制病情。」 每3年量一次 如何預防高血壓？陳立城建議，一般年輕健康的成年人每3年最少量度一次血壓，例如傷風感冒看醫生時順便量度，或家中有血壓計可自行監測。若已診斷血壓偏高或正在服藥，則須更頻密量度。 量度血壓亦要講究。陳立城建議在「最放鬆的時間」，例如早上起床後，休息數分鐘，「坐下來，手要放在心臟的水平，用手臂式的量血壓機，血壓會量得比較準。」