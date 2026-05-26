家中長輩愛午睡？研究：小睡時間與頻率過多 可能是潛在慢性病警號

午休抓住時間小睡片刻是不少人的上班小確幸，不過如果家中長輩也總愛睡午覺，就應多加留意！英國《獨立報》報道，一項最新研究發現，長者小睡時間每增加1小時，觀察到死亡風險增加13%，與下午小睡的人相比，上午小睡的人死亡風險也高出三成。雖然本次研究僅能證實兩者之間具有相關性，研究團隊仍提醒，長者若在上午就開始頻繁打盹，或有一天內小睡多次、小睡時間偏長等情況，均應警惕是否為慢性病警訊。

長者小睡時長、頻率與死亡風險有關 研究：上午就想睡應警惕 報導指出，美國波士頓麻省總醫院團隊近期一項歷經近20年、觀察對象達1,338名長者的研究顯示，小睡時間與頻率愈高，死亡風險也可能隨之上升。研究人員發現，每小睡時間增加1小時，死亡風險提高13%；每多小睡一次，風險則增加7%。此外，相較於下午小睡者，在上午就開始小睡的人，其死亡風險更高出約30%。 研究資料主要來自1997年啟動的「記憶與老化計劃」(Rush Memory and Aging Project)，對象為美國伊利諾州北部56歲以上族群。研究團隊說明，參與者自2005年起佩戴腕式活動監測器，每年進行10天的睡眠與活動紀錄，持續追蹤長達19年，讓研究團隊可掌握這些老年人的小睡時間與頻率，研究結果已發表在《美國醫學會網路開放期刊》(JAMA Network Open)。

小睡為何可能是疾病警號？專家解釋 強調因果關係尚未證實 研究團隊指出，身體的發炎反應、尚未診斷的睡眠障礙，以及部分可能導致疲倦的慢性病問題，均分別與嗜睡和較高死亡風險有關。團隊進一步說明，多種慢性疾病都可能引發疲勞與白天嗜睡，使患者出現頻繁小睡的情形，包括慢性下呼吸道疾病、慢性疼痛、糖尿病、心血管疾病、代謝症候群、情緒障礙及神經退化疾病等。 此外，研究團隊過去也曾在2022年發現，過度小睡與阿茲海默症之間存在關聯，顯示小睡型態可能與神經退化過程有一定連結。研究作者之一、麻省總醫院布列根婦女醫院麻醉科研究員、內科睡眠與晝夜節律紊亂部Chenlu Gao研究員指出，該研究以客觀測量方式分析小睡與死亡率的關聯，也期待隨著更多研究提供佐證，未來可透過觀察長者小睡的情形，及早發現潛在的健康隱憂。

研究團隊強調，這些結果僅代表兩者之間具有相關性，並不代表小睡這個行為本身直接導致死亡。同時，研究並未考量睡眠品質、族群差異或輪班工作者等因素，以上仍需更多研究進一步釐清相關影響。

適度小睡仍有益 專家建議控制在「這時數」 不過，大眾也不需看到長輩白天想睡就感到擔憂，美國哈佛大學附屬貝斯以色列女執事醫療中心老年醫學Suzanne Salamon副主任指出，隨著年齡增長，小睡的需求本來就可能增多，「有人可能只是無事可做而感到無聊，或是因為聽力下降，想避開參加團體活動。」而短暫的打盹有助恢復精神，「睡得太久」才是應該擔心的狀況。 另外克里夫蘭診所衛教資料則指出，小睡的最佳時間為午後、約下午2至3點前，相對較不會干擾晚上的睡眠；成人午睡時間最好控制在15至20分鐘，無論有多麼疲憊，午睡時間都不應超過一小時，以免打亂生理時鐘。