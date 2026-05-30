年輕男血便誤認痔瘡竟患「直腸癌三期」術前TNT助重拾生機

許多人發現大便帶血時，常先入為主地認為只是痔瘡發作。然而，一名年僅三十多歲的王先生，最初出現血便症狀時不以為意，直到出血顏色由鮮紅轉為暗黑且伴隨異味，才驚覺不對勁，確診時已是直腸癌第三期。臺北癌症中心院長暨北醫附醫大腸直腸外科魏柏立醫生提醒，年輕族群腸癌發生率有上升趨勢，若出現排便習慣改變或異常出血，應提高警覺並尋求專業評估，避免錯失治療良機。

如便出血以為是痔瘡 排便異狀可能隱藏警號 來自緬甸的王先生說，當時因缺乏充分醫療資訊，得知確診後一度陷入極大的焦慮與迷惘，甚至對未來感到絕望。在北醫附醫國際醫療中心的安排下，他與魏柏立醫生進行跨國視訊門診。 魏柏立院長說明，精準醫療的核心在於為每位病人選擇最合適的方案，治療目標已從單純的「控制疾病」，演進至同時「兼顧生活品質」，讓病人在抗癌的過程中，仍能維持原有的生活尊嚴。 基因檢測掌握腫瘤特性 TNT 療法提高預後

針對王先生的病況，醫療團隊首先進行精準醫療的關鍵步驟：基因檢測。結果顯示其MMR蛋白檢測正常，意味著不適合將免疫治療作為首選，必須採取更積極的多模式治療。考量其屬於局部晚期直腸癌且伴隨淋巴結轉移，魏柏立院長決定採用國際主流的「全程術前治療」(TNT)。這種做法是將全身性化療提前至手術前進行，在臨床研究中觀察到有助於縮小腫瘤體積，並降低遠端轉移風險。王先生經過TNT治療後，原本超過4公分的腫瘤明顯縮小，為後續手術創造了更有利的條件。

腫瘤縮小後結合機械臂輔助手術 有助保留生活功能 在腫瘤獲得良好控制後，再以達文西機械臂手術切除腫瘤。魏柏立院長解釋，直腸癌手術的難度在於骨盆腔空間狹窄，周邊布滿神經與重要器官。透過機械臂的高解析3D視野與靈巧精細的操作，能更精準地切除腫瘤，並盡可能保留神經與肛門功能。 術後報告顯示，王先生體內已未見殘存癌細胞，淋巴結化驗也無轉移。更重要的是，他在術後排便功能穩定，並未出現嚴重的「低前位切除症候群(LARS)」，如頻繁如廁或失禁等困擾，成功達到治癒與功能保留的平衡。

年輕族群直腸癌發生率上升 基因檢測與家族追蹤缺一不可 魏柏立院長指出，近年來年輕病患比例增加，除了早期篩檢，完整的基因檢測(MMR與遺傳性評估)也有助於後續治療規劃與風險判斷。若檢測發現具備遺傳性癌症風險，建議病患家屬也應接受相關諮詢與篩檢。魏柏立院長提醒，若生活中有不正常的排便出血，應尋求大腸直腸外科醫生評估，透過精準介入，重拾健康生活。 【本文獲「 健康醫療網 」授權轉載。】