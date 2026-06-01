面色、舌象洩露肝臟健康

你是否經常覺得臉色黯淡、兩頰發紅，或者舌頭顏色、質地異常？別小看這些細微的變化，中醫認為，人體的臉色和舌象就像「肝臟的健康密碼」。屈臣氏註冊中醫師李尚文指出，只要觀察身體六大警示訊號，及早發現，便可把健康掌握在自己手中。 中醫認為「肝開竅於目，其華在爪，其色在青」，而肝的主要功能是調節情緒和儲藏血液。李尚文表示，「當肝的功能失調時，面色和舌頭往往會最早出現變化，中醫透過望診，初步了解肝氣、肝血或肝陰是否失調。」

訊號一：面色暗淡或帶青暗 多與肝氣不順有關，常伴隨情緒鬱悶、容易嘆氣，或覺得胸口、兩側肋骨脹痛。李尚文建議每天多做擴胸和輕鬆伸展的動作，幫助打開胸腔，放鬆身體兩側。「亦可適量飲用玫瑰花茶或佛手茶，有助於疏肝解鬱，改善心情不佳或壓力大帶來的不適。」 訊號二：面色偏紅赤 若兩邊面頰或額頭明顯發紅，可能是肝火較旺，同時會出現口苦、口乾、容易煩躁。平時飲食要清淡，少吃辣、炸和熱氣食物，應多選苦瓜、芹菜、菊花等，有助清降肝火。情緒方面，盡量保持心情平和，避免發脾氣或情緒波動，這樣可以減少肝火上升。

訊號三：面色蒼白或偏萎黃 常見於肝血不足，可能會感到頭暈、視力模糊，指甲顏色亦較淡。李尚文指平時可以適量食枸杞、桑椹、紅棗，幫助補血、令肝血充足。「更要定時休息雙眼，以配合『肝開竅於目』的養生原則。」

訊號四：面色偏紅嫩或潮紅 如果屬於肝腎陰虛，特別是下午之後較明顯，並可能出現手腳心發熱、睡眠質素差或夜晚出汗甚至盜汗。李尚文建議平時可以多食百合、玉竹、銀耳等，幫助滋養肝腎、減少虛火。早睡覺，並於睡前用溫水泡腳，有助放鬆、改善夜間出汗和心煩。 訊號五：面色長期暗沉無光澤 李尚文指出，若面色長時間顯得暗沉、發黑而沒有光澤，可能表示肝氣不暢已持續一段時間，氣血運行受阻，應及早留意與調理。「建議盡量在晚上11點前入睡，讓肝臟有時間修復，氣血流通會更好。」飲食方面要清淡，少飲酒、少吃重口味食物，避免身體積聚濕氣，有助身體循環。

訊號六：舌頭顏色或舌苔改變 肝氣不順者，舌頭多偏暗，舌邊可能有齒痕；肝火旺盛時，舌頭偏紅且舌苔黃而乾；若舌頭顏色淡、舌體較瘦，舌苔少，則常見於肝血不足。若舌苔厚而黏膩、顏色偏黃，多與肝膽濕熱有關。如舌頭偏暗、有齒痕，即肝氣鬱結，建議飲用陳皮水，有助健脾、去濕和疏肝，順氣及讓心情更輕鬆；如舌苔黃厚黏膩，即肝膽濕熱，平日要少食甜、肥膩食物，建議適量主進食薏米、茵陳，幫助清熱去濕。 李尚文提醒，「單憑面色或舌頭的變化，並不能自行判斷疾病，仍須由中醫師結合症狀及脈象作整體評估。日常養肝建議保持心情放鬆、避免長期壓力，養成早睡習慣，並減少進食辛辣及油膩食物。」若發現面色或舌頭長期異常並伴隨不適，應及早求醫調理，避免小問題拖延成大問題。