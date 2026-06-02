消化不良過瘦｜點解食極唔肥？醫生揭4原因食量大但體重輕 瘦底人士出現5症狀需求醫

天生身形瘦削的人為甚麼再吃更多都不會致肥？有醫生指出，有些體重過輕的患者表示自己就食量大，但體重依然斯毫不動。醫生拆解4大原因，並提醒若這類人出現5大症狀，有可能身體已經嚮起警號，需儘早求醫檢查。
消化不良過瘦｜ 醫生揭4大原因食極唔肥
營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，體重過輕並不一定代表健康；相反地，它可能是身體正在發出警號，暗示消化、吸收、代謝、壓力調控或荷爾蒙系統出了狀況。有些人雖然食量不小，體重卻始終無法增加，同時還伴隨疲倦、脹氣、手腳冰冷、掉髮、免疫力下降等問題。所以，在這種情況下，只勸他們吃更多是不能解決根本問題。體重過輕的常見原因包括：
1. 消化吸收功能不良
患者並非吃得不夠，而是吃進去的營養無法被有效分解與吸收。可能涉及的機制包括：
胃酸分泌不足
消化酵素缺乏
慢性胃炎
腸道菌相失衡
腸躁症
小腸吸收不良症候群
臨床表現常包括：飯後脹氣、早飽感、腹瀉、排便形態異常、進食後腹部不適等。
2. 長期壓力與自律神經失調
當人體長時間處於緊張、焦慮、睡眠不足或高壓狀態，交感神經會持續活化，抑制副交感神經的「休息與消化」功能。這會導致：
食慾下降
胃腸蠕動紊亂
消化液分泌減少
因此，許多人在壓力大的時期會不自覺地消瘦。
3. 荷爾蒙與代謝疾病
某些內分泌或代謝異常會使身體處於高代謝、高消耗狀態，常見者包括：
甲狀腺機能亢進
糖尿病控制不佳
慢性發炎性疾病(如自體免疫疾病)
慢性感染(如結核病)
惡性腫瘤
若體重於短期內快速下降，或合併明顯疲倦、食慾減退、夜間盜汗、發燒等全身性症狀，應立即求醫檢查。
4. 飲食內容不均衡
有些人雖然進食總量不少，但多為精緻澱粉、含糖飲料或甜食，缺乏足夠的優質蛋白質與健康脂肪。這類飲食無法提供肌肉合成與組織修復所需的原料，因此難以增加健康的體重(肌肉而非脂肪)。
消化不良過瘦｜ 6招解決過瘦體質
劉醫生表示，若經醫師評估確認無嚴重器質性疾病，且體重過輕主要與消化吸收功能或生活型態有關，可從以下方向調整：
1. 調整進食習慣
細嚼慢嚥：消化始於口腔，充分咀嚼能促進胃酸與消化酵素的正常分泌，減少脹氣與消化不良。
避免邊吃飯邊大量喝湯水：過多液體會稀釋胃酸，尤其對胃酸分泌不足者影響更明顯。
2. 優化飲食結構
增加優質蛋白質：魚、蛋、豆腐、雞肉、牛肉、乳酪等，是肌肉合成的必備原料。許多體重過輕者長期蛋白質攝取不足。
補充足夠的好油脂：牛油果、橄欖油、堅果、亞麻仁油、Omega-3魚油等，提供高密度熱量並支持荷爾蒙合成。
4. 關注腸道健康
腸道不只是消化器官，更與免疫、代謝、食慾調節密切相關。適度補充益生菌，有助於重建腸道菌相平衡，改善營養吸收效率，體重也慢慢回升。
5. 管理壓力與睡眠
長期熬夜、焦慮、睡眠不足會使身體持續處於耗損狀態，難以累積肌肉與能量。建立規律作息、學習放鬆技巧(如腹式呼吸、冥想)、確保每日7至8小時高品質睡眠，是健康增重的基石。
6. 適度進行阻力訓練
許多人誤以為運動會讓人更瘦。事實上，適度的重量訓練(如深蹲、伏地挺身、彈力帶訓練)能刺激食慾、促進肌肉蛋白質合成，對健康增重非常有益。
消化不良過瘦｜ 出現5症狀需求醫
劉醫生提醒，若出現以下情況，請不要單純歸因於「天生瘦」，應儘速就醫檢查：
短期內(如1至3個月)體重明顯下降
長期腹瀉、血便、黑便
夜間盜汗、不明原因發燒
心悸、手抖、怕熱(可能與甲狀腺有關)
極度疲倦、活動力下降
體重過輕並非單純「吃不夠」的問題，更不是意志力不足的表現。它可能是消化系統、壓力調節、荷爾蒙代謝或生活型態失衡的綜合結果。真正的健康增重，不是靠甜食與空熱量，而是透過恢復正常的消化、吸收、修復與合成能力，讓體重自然而然地回到理想範圍。