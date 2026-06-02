消化不良過瘦｜點解食極唔肥？醫生揭4原因食量大但體重輕 瘦底人士出現5症狀需求醫

天生身形瘦削的人為甚麼再吃更多都不會致肥？有醫生指出，有些體重過輕的患者表示自己就食量大，但體重依然斯毫不動。醫生拆解4大原因，並提醒若這類人出現5大症狀，有可能身體已經嚮起警號，需儘早求醫檢查。

消化不良過瘦｜ 醫生揭4大原因食極唔肥

營養功能醫學專家劉博仁醫生在其facebook專頁上分享指，體重過輕並不一定代表健康；相反地，它可能是身體正在發出警號，暗示消化、吸收、代謝、壓力調控或荷爾蒙系統出了狀況。有些人雖然食量不小，體重卻始終無法增加，同時還伴隨疲倦、脹氣、手腳冰冷、掉髮、免疫力下降等問題。所以，在這種情況下，只勸他們吃更多是不能解決根本問題。體重過輕的常見原因包括：

1. 消化吸收功能不良

患者並非吃得不夠，而是吃進去的營養無法被有效分解與吸收。可能涉及的機制包括：