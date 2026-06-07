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健康
出版：2026-Jun-07 09:00
更新：2026-Jun-07 09:00

慢性發炎｜全身痠痛易疲倦＝體內正在打仗 營養師教吃5類食物回復狀態

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慢性發炎｜全身痠痛易疲倦＝體內正在打仗 營養師教吃5類食物回復狀態

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身體的小症狀其實是身體正在發出求救訊號？有營養師指出，若常常感到全身痠痛或容易疲倦，有可能是身體內「正在打仗」，有可能會導致免疫失衡。營養師指出，透過吃5類食物有助身體回復狀態。

慢性發炎｜全身痠痛易疲倦＝體內正在打仗

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，當長期感到疲倦、全身痠痛、失眠反覆發生，這些症狀並非單純的勞累，而可能是身體正在發出求救訊號。當壓力過大、睡眠不足、飲食失衡時，免疫系統會進入高度警戒狀態，體內持續釋放發炎物質與壓力荷爾蒙，使身體誤以為始終處於對抗外敵的狀態。長期便可能演變為慢性發炎，導致免疫失衡加劇。不過，透過日常飲食與生活節奏的調整，可以有效幫助身體恢復平衡。

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慢性發炎｜營養師教吃5類食物回復狀態

營養師高敏敏建議，多攝取以下五大類營養素，有助對抗發炎：

1. Omega-3脂肪酸

  • 來源：鯖魚、亞麻籽、核桃

  • 作用：有助於降低體內發炎反應、穩定細胞膜結構。

2. 維他命D

  • 來源：三文魚、蛋黃、乳製品

  • 作用：調節免疫反應，減少慢性發炎程度。

3. 多色蔬果(植化素與維他命 C、E)

  • 來源：莓果、番茄、椰菜花

  • 作用：富含天然抗氧化物和維他命C，協助清除自由基。

4. 全穀根莖類

  • 來源：糙米、番薯、燕麥

  • 作用：提供穩定能量，避免血糖劇烈波動引發的發炎反應。

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5. 優質油脂

  • 來源：橄欖油、牛油果、堅果

  • 作用：幫助脂溶性抗氧化物吸收、降低低密度膽固醇、具抗發炎效果。

7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖） 7款運動控制體重及血糖。（AM730製圖）

慢性發炎｜慎吃5種食物助長發炎

營養師高敏敏提醒，除了攝取以上食物有助抗發炎，減少攝取以下食物，也有助避免持續助長發炎：

  1. 含糖飲料、甜點：易引起血糖波動，促進發炎

  2. 酒精飲品：增加肝臟負擔，刺激發炎反應

  3. 精緻碳水化合物(白飯、白麵、餅乾)：易使胰島素快速上升

  4. 油炸食物：高溫氧化油脂易產生自由基

  5. 加工食品(香腸、火腿、煙肉)：高鈉且添加劑多

慢性發炎｜6大習慣具抗發炎效果

另外，除了飲食，生活節奏的調整同樣關鍵：

  1. 規律作息：對自律神經系統產生穩定的影響，整體發炎水平都會被降低。

  2. 睡前遠離手機：避免藍光干擾褪黑激素分泌，提升深層睡眠品質

  3. 深呼吸練習：放鬆神經系統，降低壓力荷爾蒙濃度

  4. 聆聽音樂：舒緩情緒，穩定身心狀態

  5. 冥想：專注於呼吸覺察，減少交感神經過度亢奮

  6. 親近大自然：降低焦慮與肌肉緊繃，促進身體修復

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營養師提醒，慢性發炎是身體發出的重要訊號，提醒我們該重新審視日常作息與飲食選擇。即使偶爾忙碌、熬夜、壓力大，只要在接下來的一段時間內，確實回歸均衡飲食與規律生活，身體便能逐漸恢復良好的平衡狀態。

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