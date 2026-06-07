慢性發炎｜全身痠痛易疲倦＝體內正在打仗 營養師教吃5類食物回復狀態

身體的小症狀其實是身體正在發出求救訊號？有營養師指出，若常常感到全身痠痛或容易疲倦，有可能是身體內「正在打仗」，有可能會導致免疫失衡。營養師指出，透過吃5類食物有助身體回復狀態。

慢性發炎｜全身痠痛易疲倦＝體內正在打仗 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，當長期感到疲倦、全身痠痛、失眠反覆發生，這些症狀並非單純的勞累，而可能是身體正在發出求救訊號。當壓力過大、睡眠不足、飲食失衡時，免疫系統會進入高度警戒狀態，體內持續釋放發炎物質與壓力荷爾蒙，使身體誤以為始終處於對抗外敵的狀態。長期便可能演變為慢性發炎，導致免疫失衡加劇。不過，透過日常飲食與生活節奏的調整，可以有效幫助身體恢復平衡。

慢性發炎｜營養師教吃5類食物回復狀態 營養師高敏敏建議，多攝取以下五大類營養素，有助對抗發炎： 1. Omega-3脂肪酸 來源：鯖魚、亞麻籽、核桃

作用：有助於降低體內發炎反應、穩定細胞膜結構。 2. 維他命D 來源：三文魚、蛋黃、乳製品

作用：調節免疫反應，減少慢性發炎程度。 3. 多色蔬果(植化素與維他命 C、E) 來源：莓果、番茄、椰菜花

作用：富含天然抗氧化物和維他命C，協助清除自由基。 4. 全穀根莖類 來源：糙米、番薯、燕麥

作用：提供穩定能量，避免血糖劇烈波動引發的發炎反應。

5. 優質油脂 來源：橄欖油、牛油果、堅果

作用：幫助脂溶性抗氧化物吸收、降低低密度膽固醇、具抗發炎效果。

慢性發炎｜慎吃5種食物助長發炎 營養師高敏敏提醒，除了攝取以上食物有助抗發炎，減少攝取以下食物，也有助避免持續助長發炎： 含糖飲料、甜點：易引起血糖波動，促進發炎 酒精飲品：增加肝臟負擔，刺激發炎反應 精緻碳水化合物(白飯、白麵、餅乾)：易使胰島素快速上升 油炸食物：高溫氧化油脂易產生自由基 加工食品(香腸、火腿、煙肉)：高鈉且添加劑多 慢性發炎｜6大習慣具抗發炎效果 另外，除了飲食，生活節奏的調整同樣關鍵： 規律作息：對自律神經系統產生穩定的影響，整體發炎水平都會被降低。 睡前遠離手機：避免藍光干擾褪黑激素分泌，提升深層睡眠品質 深呼吸練習：放鬆神經系統，降低壓力荷爾蒙濃度 聆聽音樂：舒緩情緒，穩定身心狀態 冥想：專注於呼吸覺察，減少交感神經過度亢奮 親近大自然：降低焦慮與肌肉緊繃，促進身體修復