跌倒風險｜50歲+要小心跌倒！高血壓糖尿病恐增風險？5大警號要正視風險 醫生教5招防跌保命

跌倒風險｜50歲+要小心跌倒！高血壓糖尿病恐增風險？5大警訊要正視風險 醫生教5招防跌保命

跌倒不是80多歲老人的專利，50歲已經要開始注意這個風險。有醫生指出，當年紀踏入50歲後，就會出現跌倒的風險，有些疾病如高血壓或糖尿病等都會令這個風險大增加。醫生指出，有5大方法有助降低跌倒風險，避免失能。

跌倒風險｜50歲+要小心跌倒！ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享一宗病例指，一名 68歲女婦表示自己曾在家中不慎失足跌倒，雖然沒有造成瘀青或骨折，但卻自那天起女婦就不再買菜、散步，能坐絕不站，能不動就不動。原因是她怕再摔一次。 在臨床上，這種心理與行為的轉變，往往比骨折更棘手。當發生一次跌倒，可能引發一連串連鎖反應，很多人以為跌倒只是不小心。但其實一次跌倒會令患者活動量下降，進而肌肉流失，導致平衡能力惡化，結果再次跌倒的風險大幅上升。因此，在幾個月內，原本能自理生活的長輩，可能就走向需要長期照護的命運。

跌倒風險｜為甚麼會跌倒？ 黃醫生解釋，有些原因很明顯：膝關節退化、肌力不足、視力變差。但更多時候，問題藏在容易被忽略的地方： 藥物影響：降血壓藥導致姿勢性低血壓，站起來頭暈目眩 神經病變：糖尿病引起的周邊神經感覺遲鈍 輕微認知退化：對環境變化的警覺性下降 居家環境陷阱：夜間走道沒有燈、地氈邊角翹起、浴室磁磚濕滑 不適合的鞋子：拖鞋太鬆、鞋底磨平

跌倒風險｜跌倒不是65歲以上才需要擔心的事 根據2026年BMJ發表的NICE最新指引，跌倒預防的對象不只是80歲以上的高齡者，而是： 所有65歲以上的人

50至64歲之間，且有以下任一情況者：慢性疾病、步態不穩、曾有跌倒紀錄、住院高風險族群 所以，50歲以後就該開始正視跌倒風險。門診中，50多歲就出現走路拖步、平衡不穩的人並不少見，特別是有慢性病、長期服藥或久坐少動的人。 跌倒風險｜5大警號要正視跌倒風險 黃醫生提醒，若家中有超過50歲的家人，請留意以下警號：

走路速度明顯變慢 轉彎時身體不穩 起身時會頭暈 常常需要扶東西才能安心行走 曾經「差點跌倒」或已跌倒過一次 這些都是身體正在提前發出求救訊號。

跌倒風險｜醫生教5招防跌保命 黃醫生指，好消息是跌倒風險是可以被「提前處理」的。不需要等到意外發生才開始行動。他建議： 每周進行平衡與阻力訓練 居家環境改造：浴室加裝止滑墊與扶手/夜間走道維持足夠照明 檢視用藥：定期與醫師討論可能影響血壓或平衡的藥物。 定期檢查視力與鞋子：度數不合的眼鏡、過鬆或磨平的鞋底都是隱形地雷。 曾跌倒、頭暈、起身不穩者，請盡早至復健科或老人科評估。 跌倒風險｜不動才是最大的風險 有些家屬會問是不是讓長輩少走一點，就比較安全。而事實正正相反，不動，才是最大的風險。當人停止使用肌肉，退化就會加速。所以要做的不是限制活動，而是增加活動的安全性。