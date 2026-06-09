牛油果營養｜食牛油果有打減肥針作用！可穩血糖控食慾 醫生推介7種食法取代零食

吃牛油果都有減肥針效果？有醫生指出，有科學研究證實，牛油果確實具有類似減肥針(GLP-1藥物)的生理作用。雖然不是藥物，但卻幫助穩定血糖與控制食慾。醫生推介，有7種食法有助防止攝取過量的情況下，把牛油果取代不健康的油脂或精緻點心。

牛油果營養｜牛油果是水果還是蔬菜？ 營養功能醫學專家劉博仁在其Facebook專頁上分享指，有些人會疑惑牛油果到底是水果還是蔬菜，而其實牛油果在植物學上，是貨真價實的水果，而且是漿果類水果。它由花朵的子房發育而來，內含一顆大種子，完全符合水果的定義。但它與一般水果最大的不同在於，多數水果以「糖分」為主，牛油果卻以「好油脂」為主要能量來源。這也解釋了為甚麼它的口感不是甜的，而是綿密、濃郁、帶有奶油般的質地。 牛油果營養｜牛油果可穩血糖控食慾

劉醫生指出，一顆牛油果包含了以下關鍵營養素： 單元不飽和脂肪酸(MUFA)：以油酸(Oleic acid)為主，與橄欖油相似，對心血管健康非常友善。 豐富膳食纖維：有助於穩定腸道菌相、調節血糖、延長飽足感。 高鉀：牛油果的鉀含量甚至比香蕉還高，有助於平衡血壓。 葉酸、維他命E、鎂：支持神經功能、抗氧化防護與細胞修復。 葉黃素與抗氧化物：對眼睛健康、大腦功能與延緩老化都有正面幫助。

牛油果營養｜食牛油果有打減肥針作用！ GLP-1(類升糖素胜肽-1)是近年減重藥物的重要機轉，能延緩胃排空、增加飽足感、抑制食慾並穩定血糖。研究發現，牛油果雖然不是藥物，但它「高纖維＋好油脂」的組合，確實能產生類似生理反應，吃完後較不容易飢餓、血糖波動較小、暴食慾望降低。部分研究也觀察到，牛油果有助於提升飽足感與改善胰島素敏感度。很多人早餐吃牛油果後，到中午仍不太餓。這不是心理作用，而是「脂肪＋纖維」本身就能自然延長胃排空時間。

牛油果營養｜ 醫生推介7種食法取代零食 不過，劉醫生提醒，牛油果不是減肥神藥。一顆中型牛油果的熱量約250至300大卡。所以，攝取的關鍵不在於吃得多，而是用它取代不健康的油脂或精緻點心，這樣才能真正對代謝有幫助。牛油果怎麼吃最好？劉醫生推薦７種簡單吃法： 牛油果牛奶(糖別加太多) 牛油果撒黑胡椒＋海鹽(像高級餐廳前菜) 牛油果配雞蛋(好油＋蛋白質，飽足感強) 牛油果沙律(搭配橄欖油、番茄、生菜) 牛油果壽司(日本料理常見) 牛油果多士(取代忌廉與沙律醬) 墨西哥牛油果醬(Guacamole，加入洋蔥、番茄、檸檬汁)