甩牙或增認知障礙風險 研究：缺牙逾14顆 阿茲海默症風險狂升十倍！

阿茲海默症是最常見的認知障礙症，本港乃至全球的患病人數也有持續上升的趨勢。最近台灣一項研究發現，缺牙可能與認知障礙症的風險有關，當缺牙超過14顆，患者出現認知障礙症的風險也隨之升高。

阿茲海默症｜ 缺牙愈多患病風險愈高

台北榮總神經醫學中心與口腔醫學部最新跨界研究，招募了81位60歲以上的長者，並將他們的大腦認知狀況分為四個階段，分別是認知正常、主觀認知退化、輕度認知障礙及阿茲海默症。參加者需接受全面的口腔檢查，以便得知其缺牙數目、假牙使用情況、咬合能力、牙周狀況及咀嚼能力。

結果發現，缺牙愈多、上下排牙齒無法咬合的長者，罹患輕度認知障礙或阿茲海默症的風險也愈高；而對於缺牙較少的長者，只要缺牙數目多於14顆，罹患輕度認知障礙的機率就會高出5倍，而罹患阿茲海默症的風險更多達10倍。