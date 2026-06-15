了解認知功能 研究：書寫測試或能幫助檢測認知障礙

很多認知障礙症患者都在症狀出現後才發現問題，例如忘記回家的路、無法正常說話表達等。除了找醫生做檢查之外，葡萄牙一項研究發現，書寫測試或者能用於檢測認知障礙，聽寫測試更能揭示與認知障礙相關的細微差異。

兩種書寫練習作比較 葡萄牙埃武拉大學的研究團隊，為探討認知障礙症年長患者和認知正常長者在書寫上是否存在差異，於是招募58名年齡介乎62歲至92歲、居住在院舍的長者參與研究，當中38人被診斷患有不同程度的認知障礙。 參加者被安排使用鋼筆及平板完成2種類型的書寫練習。在鋼筆任務中，參加者需要在20秒內畫出10條水平線，並在同一時間內在紙上畫至少10個點。平板任務則要求他們書寫兩個不同複雜程度的句子，以測量其書寫速度，他們可以選擇從卡片上抄寫文字或聽寫。

聽寫可反映差異 結果發現，簡單的鋼筆練習無法區分認知障礙和認知正常的人，因為此動作依賴基本運動技能，難度未足以揭示細微認知差異，以平板抄寫亦未能反映差異，但進行聽寫則能清楚展現認知障礙組與正常組之間的差異。 研究人員估計，聽寫對工作記憶和執行功能的要求更高，它需要大腦同時處理多項任務，包括聆聽、處理語言、將聲音轉化為書面形式，而更長或更難的句子會對認知資源造成更大壓力，所以更能顯現認知功能差異。