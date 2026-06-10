何時大便較佳？腸胃科醫生：早上最常見 重點係順暢無不適咪夾硬屙

排便後除了需留意糞便顏色與形狀，不少人也好奇甚麼時候如廁、時間與頻率多久才較理想，美國腸胃科醫生指出，腸胃道除了受到生理時鐘影響，也和起床後的各式活動情況有關，因此不少人在早上較易出現便意，但若排便過程順暢、沒有伴隨不適，即使是在一天的中午或晚上才排便，也不一定代表不健康，重點是不要硬憋便意，或刻意強迫自己在固定時間硬拉，以免傷身。

多久大便一次才好？醫： 1 天到 1 周 3 次都可能是正常範圍 綜合《紐約郵報》(New York Post)、《華盛頓郵報》(The Washington Post)報導，美國腸胃科醫生薩賓娜哈贊(Sabine Hazan)表示，人體排便頻率的正常範圍，大致可在一天三次到一周三次之間，其中若能維持一天一到兩次的成形糞便排出，可能與較理想的腸道菌相等表現有關。 腸胃科醫生科倫布利特(Jason Korenblit)表示，在排便過程，糞便理應順暢排出，並讓腹腔產生排空的感覺，若一周少於三次排便，且合併糞便質地偏硬，過程需較用力，且後續有疼痛等不適狀況，臨床上多會懷疑是便秘導致，而若出現頻繁水瀉，則會多考慮是腹瀉相關問題。

生理時鐘影響腸道 醫：日間結腸較活躍、夜間較緩慢 此外，由於人體受到24小時的晝夜節律影響，形成差異化的生理時鐘，科倫布利特醫生說，這個機制也牽動荷爾蒙、神經系統調節、改變腸道的消化節奏，其中結腸在日間通常蠕動較活躍，到夜間則放慢蠕動速度，而當生活壓力增加，導致飲食習慣改變、睡眠品質變化、作息異常時，都可能打亂腸道消化節奏。

飯後沒多久就如廁？醫：可能是「胃結腸反射」在幫忙 科倫布利特醫生表示，部分人在吃完飯後幾分鐘到一小時內就會有便意，這種現象與「胃結腸反射(Gastrocolic Reflex)」有關，源自於胃部注入食物後，也會提醒結腸騰出空間幫助消化，但餐後很快排出的糞便，通常不是剛吃下去的食物，而是原本已在結腸內停留較久的宿便，多數健康成人的食物通過消化道並排出體外，通常需約一到三天。 排便最佳時間是早上？醫：激素分泌有利於結腸運作 哈贊醫生表示，早上通常是比較理想的排便時段，背後機制也和身體的「壓力荷爾蒙」皮質醇有關，該激素常在清晨分泌增多，並於人體甦醒後約30到45分鐘達到最高峰值，可能促進腸胃道蠕動，且較晚上時更明顯。