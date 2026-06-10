70歲老翁下背痛到跛行、行路要扶牆！「微創脊椎術」重拾行動力

長輩若出現下肢無力、跛行或持續下背痛，應及早就醫評估。

78歲康先生受下背痛困擾超過一個月，疼痛發作時無法久站，走路會跛行，甚至得扶著牆壁才能前進。因擔心脊椎手術風險，他遲遲不敢就醫，直到前往羅東博愛醫院神經外科求診，才發現現今脊椎手術已能透過微創內窺鏡技術執行。接受治療後，他的腰椎狹窄與椎間盤突出症狀明顯改善，術後隔天即可下床，目前已恢復日常生活。

腰椎退化壓迫神經 放任恐影響排尿

羅東博愛醫院神經外科黃安平醫生安排核磁共振(MRI)檢查後，診斷康先生為高齡常見的腰椎狹窄合併椎間盤突出。黃安平醫生指出，脊椎長期受姿勢不良、職業勞損或老化退化影響，可能導致椎間盤突出及神經壓迫，進而出現下背痛、跛行或下肢麻木無力。若神經壓迫持續未處理，長期恐造成肌力下降，嚴重甚至影響排尿與排便功能。

微創內窺鏡減壓 傷口僅約 1 公分

黃安平醫生表示，傳統脊椎手術傷口通常長達10至14公分，且需將背部肌肉大範圍撥開；相較之下，腰椎微創內窺鏡減壓手術傷口僅約1公分，可有效保護肌肉組織、降低術後疼痛並縮短恢復時間。透過內窺鏡放大視野，醫生能清楚辨識神經、骨刺與壓迫病灶，在安全狀態下進行精準處理。