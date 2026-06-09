認知障礙症｜港大研究：配戴助聽器成功改善聽力者 可將疑似認知障礙症的風險降低14%

有效使用助聽器可降低長者患認知障礙症風險
預計2050年全球認知障礙症患者將增至1.5億人，香港大學李嘉誠醫學院最新研究發現，有效使用助聽器可降低長者患認知障礙症的風險，尤其是認為自己配戴助聽器後聽力得到改善的參與者，患上疑似認知障礙症的風險降低14%。有關研究已發表於學術期刊《Cell Reports Medicine》。
港大醫學院公共衞生學院聯同跨國研究團隊合作，究分析了來自全球七個老齡化研究隊列、共 61,089 名 55 歲或以上聽力受損成人的數據，對象涵蓋中國、韓國、歐洲多國、英國、美國、愛爾蘭及墨西哥等33個國家及地區。在平均6.5年的隨訪跟進期間，共有8,911名參與者出現疑似認知障礙症。
認知障礙症｜中等收入國家中更顯著
研究發現，跟沒有使用助聽器的聽力受損人士相比，助聽器使用者出現疑似認知障礙症的風險低9%，而其防護成效似乎與助聽器的實際效果密切相關。根據數據，認為自己配戴助聽器後聽力得到改善的參與者，患上疑似認知障礙症的風險降低14%；相反，認為配戴後聽力改善效果不佳者，則未見風險有明顯下降。
另外，研究也發現，此成果在中等收入國家中更為顯著，而當地助聽器普及率亦明顯偏低。團隊認為，提升助聽器的普及率及提升聽力復康服務的質素，是公共衞生政策的其中一個最急需處理的問題。
研究團隊強調，這項研究屬觀察性研究，未能證明配戴助聽器能直接預防認知障礙症。儘管如此，這項研究提供跨國的大規模實證，顯示有效的聽力復康治療可能有助延緩認知功能老化。