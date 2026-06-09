認知障礙症｜港大研究：配戴助聽器成功改善聽力者 可將疑似認知障礙症的風險降低14%

有效使用助聽器可降低長者患認知障礙症風險

預計2050年全球認知障礙症患者將增至1.5億人，香港大學李嘉誠醫學院最新研究發現，有效使用助聽器可降低長者患認知障礙症的風險，尤其是認為自己配戴助聽器後聽力得到改善的參與者，患上疑似認知障礙症的風險降低14%。有關研究已發表於學術期刊《Cell Reports Medicine》。

港大醫學院公共衞生學院聯同跨國研究團隊合作，究分析了來自全球七個老齡化研究隊列、共 61,089 名 55 歲或以上聽力受損成人的數據，對象涵蓋中國、韓國、歐洲多國、英國、美國、愛爾蘭及墨西哥等33個國家及地區。在平均6.5年的隨訪跟進期間，共有8,911名參與者出現疑似認知障礙症。