ALK肺癌變慢性病 新藥7年控癌55%

肺癌是本港的頭號癌症殺手，當中有3至8%帶有ALK基因變異。香港中文大學醫學院一項長達七年的大型國際三期臨床研究顯示，未接受治療的晚期ALK陽性患者，使用第三代標靶藥作一線治療後，7年無惡化存活率為55%，為至今所有針對晚期實體腫瘤的標靶治療報告中，最長無惡化存活期，亦代表晚期肺癌可轉化為「慢性病」治療。 過往藥物仍有限制 第一代ALK標靶藥Crizotinib於2011年獲准用於治療晚期肺癌，雖多個研究證實其優於傳統化療，惟抗藥性依然常見，中位無惡化存活期僅10.9個月，亦有高達四成患者在一年內腦部出現抗藥性。而第二代ALK標靶藥Alectinib、Brigatinib及Ensartinib比第一代更有效於控制腫瘤及減低腦轉移的機會，其中Alectini的中位無惡化存活期可達34.8個月，一年內顱內惡化機會率僅9%。

中大醫學院腫瘤學系助理教授李兆澄指，第三代藥物Lorlatinib是一種高效的第三代ALK酪氨酸激酶抑制劑，其可穿透血腦屏障，滲透腦部能力更高，有助於中樞神經系統維持治療濃度水準，也對大多數已知的ALK耐藥突變具廣泛活性。 追蹤長達7年 而是次研究由中大醫學院與全球多間癌症中心共同領導，共招募296位從未接受治療的晚期ALK陽性非小細胞癌患者。隨機分為兩組，149人接受第三代藥物Lorlatinib，147人接受第一代藥物Crizotinib。

中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授稱，團隊追蹤長達7年後發現，使用Lorlatinib作一線治療患者的7年無惡化存活期為55%，而中位無惡化期尚未達到，即代表逾半患者在用藥7年後，病情依然穩定；相比之下，第一代藥物Crizotinib組的中位無惡化存活期只有9.1個月。如患者在接受Lorlatinib後的首24個月內病情無惡化，到第7年保持無惡化的機率高達79%。 另外，Lorlatinib組的7年無顱內惡化機率達92%，患者的生活質素亦因此得以維持。 患者服食Lorlatinib後可能出現體重增加、高血脂、中樞系統不良反應及情緒波動較大等副作用，但未有觀察到心血管不良事件有增加跡象，建議患者如出現不適時，應盡早與醫生商討是否調低劑量，此舉並不會影響藥效。