ALK肺癌變慢性病 新藥7年控癌55%

肺癌是本港的頭號癌症殺手，當中有3至8%帶有ALK基因變異。香港中文大學醫學院一項長達七年的大型國際三期臨床研究顯示，未接受治療的晚期ALK陽性患者，使用第三代標靶藥作一線治療後，7年無惡化存活率為55%，為至今所有針對晚期實體腫瘤的標靶治療報告中，最長無惡化存活期，亦代表晚期肺癌可轉化為「慢性病」治療。
過往藥物仍有限制
第一代ALK標靶藥Crizotinib於2011年獲准用於治療晚期肺癌，雖多個研究證實其優於傳統化療，惟抗藥性依然常見，中位無惡化存活期僅10.9個月，亦有高達四成患者在一年內腦部出現抗藥性。而第二代ALK標靶藥Alectinib、Brigatinib及Ensartinib比第一代更有效於控制腫瘤及減低腦轉移的機會，其中Alectini的中位無惡化存活期可達34.8個月，一年內顱內惡化機會率僅9%。
中大醫學院腫瘤學系助理教授李兆澄指，第三代藥物Lorlatinib是一種高效的第三代ALK酪氨酸激酶抑制劑，其可穿透血腦屏障，滲透腦部能力更高，有助於中樞神經系統維持治療濃度水準，也對大多數已知的ALK耐藥突變具廣泛活性。
追蹤長達7年
而是次研究由中大醫學院與全球多間癌症中心共同領導，共招募296位從未接受治療的晚期ALK陽性非小細胞癌患者。隨機分為兩組，149人接受第三代藥物Lorlatinib，147人接受第一代藥物Crizotinib。
中大醫學院腫瘤學系系主任莫樹錦教授稱，團隊追蹤長達7年後發現，使用Lorlatinib作一線治療患者的7年無惡化存活期為55%，而中位無惡化期尚未達到，即代表逾半患者在用藥7年後，病情依然穩定；相比之下，第一代藥物Crizotinib組的中位無惡化存活期只有9.1個月。如患者在接受Lorlatinib後的首24個月內病情無惡化，到第7年保持無惡化的機率高達79%。
另外，Lorlatinib組的7年無顱內惡化機率達92%，患者的生活質素亦因此得以維持。
患者服食Lorlatinib後可能出現體重增加、高血脂、中樞系統不良反應及情緒波動較大等副作用，但未有觀察到心血管不良事件有增加跡象，建議患者如出現不適時，應盡早與醫生商討是否調低劑量，此舉並不會影響藥效。
六旬漢服藥後生活如常
現年61歲的Norman於2022年底因出現病理性骨折而求醫，其後確診ALK晚期肺癌，在醫生建議下開始接受第三代藥物Lorlatinib作一線治療，至今已3年多。Norman憶述患病初期與太太非常擔憂，但現時已可如常生活，閒時更可到處旅行，認為自己與正常人無異。雖然服藥後Norman曾出現水腫、膽固醇高、周邊神經痛等副作用，但在調低劑量及其他藥物的幫助下，都可以成功克服。
莫樹錦認為，是次研究為治療晚期肺癌的新突破，成功將曾經極度危險的晚期肺癌轉變為一種可控及可長期共存的慢性病。研究成果已於今年美國臨床腫瘤學會年會上發表，研究論文同時於國際權威醫學期刊《腫瘤學年鑑》上刊登。