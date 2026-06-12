夏季病毒｜夏季密閉室內聚集容易大爆病毒！小心6大夏天病毒 醫生揭6症狀非單純感冒

夏日除了天氣炎熱要小心中暑，也要小心感染病毒！有醫生指出，夏季時，許多人都會傾向聚集於密閉室內，難免會令病毒感染風險增加。他提醒，要小心6大夏天病毒包括高溫、蚊蟲或因人群流動所帶來的風險。一旦身體出現6大症狀就要留意，有可能不只是單純感冒症狀。

夏季病毒｜小心6大夏天病毒 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，在台灣、馬來西亞等亞熱帶與熱帶地區，夏天並非病毒活動的淡季，反而是另一波疫情高峰。其背後並非單一原因，而是氣候條件、病媒生物、人類行為與病毒生物學共同作用的結果。夏天的病毒包括： 1. 高溫加速蚊蟲繁殖 登革熱：由埃及斑蚊與白線斑蚊傳播。當氣溫介於 25–32°C 時，蚊蟲繁殖最為活躍。夏季午後雷陣雨、颱風及積水容器，使蚊蟲數量急遽上升。一隻雌蚊可產下數百顆卵，數周內即形成大規模病媒蚊族群。

日本腦炎：病媒蚊以三斑家蚊為主，偏好的孳生環境包括水稻田、豬舍與沼澤地。夏季的高溫、多雨及稻田蓄水期，正好提供理想的繁殖條件，因此病例多集中於 5 至 10 月。 2. 病毒在溫暖潮濕環境中具高度存活能力 並非所有病毒都怕熱。例如腸病毒：最適傳播溫度為 20–30°C，且可在玩具、門把、桌面等物體表面存活數天。夏季兒童活動頻繁，容易造成群聚感染。 3. 暑假與旅遊潮增加人群流動 新冠病毒(COVID-19)：近年研究顯示，其流行已不完全受季節控制，更多取決於人群聚集程度、群體免疫力及新型變異株的出現。夏季的旅遊潮、暑期活動與室內聚會，都為病毒快速傳播創造條件。

4. 密閉冷氣空間成為呼吸道病毒的溫床 許多人誤以為夏天不易感染呼吸道病毒。然而，夏季大量時間處於辦公室、商場、餐廳、地鐵、飛機等密閉空調環境，反而容易形成以下病毒的傳播環境： 呼吸道融合病毒(RSV)

新冠病毒(COVID-19) 5. 夏季豪雨增加鼠類活動 漢他病毒並非經由蚊子傳播，而是透過接觸鼠類的尿液、糞便或分泌物感染。夏季豪雨、淹水及市場環境潮濕，都可能增加暴露風險。 6. 氣候暖化正在改變病毒流行版圖 全球暖化導致氣溫上升、極端降雨增加、蚊蟲活動季節延長，進而帶來以下改變：

登革熱流行期拉長

日本腦炎病媒蚊數量增加

RSV 季節性規律模糊

COVID-19 轉為全年流行 許多病毒已不再完全遵循傳統教科書上的季節規律。