失眠點算好｜常常難入睡淺眠又易醒 營養師揭3大失眠救星 重建睡眠模式

失眠會令白天疲倦不堪！有營養師指出，許多人也會出現入睡困難、淺眠易醒、半夜頻繁覺醒等的困擾。在面對這個問題，有3大失眠救星透過飲食與習慣，有助解決失眠問題，重建健康的睡眠模式。

失眠點算好｜常常難入睡淺眠又易醒 營養師徐慈家在其facebook專頁上分享指，經常感到身體疲憊不堪，卻依然難以入睡或容易中斷睡眠。多數人將此歸究於壓力，但從生理機制來看，這可能代表身體正處於 「隱性代謝耗竭」 狀態。當壓力荷爾蒙(如皮質醇)長期偏高，神經系統會持續處於「戰鬥或逃跑」模式，大量消耗體內關鍵營養素，進而導致入睡困難、淺眠易醒、半夜頻繁覺醒。

失眠點算好｜營養師揭3大失眠救星 營養師徐慈家提出，以下三個實證有效的策略，有助重建健康的睡眠模式： 1. 礦物質鎂： 鎂是調節神經興奮性的關鍵輔助因子，能穩定情緒、促進肌肉放鬆。長期處於高壓環境下，鎂的排泄速率會顯著增加，形成「愈累愈缺鎂、愈缺鎂愈難睡」的惡性循環。 建議攝取量：每日 200–350 毫克 天然食物來源： 深綠色葉菜類(如菠菜、羽衣甘藍)每日至少 3 份

堅果種子類(如杏仁、南瓜子)一小把(約 10–15 公克) 2. 抗氧化營養素：

慢性壓力與睡眠剝奪會顯著增加體內自由基的生成，進而干擾褪黑激素的正常分泌節律。維他命 C、植化素等抗氧化物質，能有效降低氧化壓力，協助身體進入「修復模式」。 特別值得注意的是：外食頻率高、蔬果攝取不足者，常處於「消耗 > 補充」的不平衡狀態，睡眠品質也因此受到拖累。執行要點： 優先攝取原型食物

每日適量攝取新鮮水果

多樣化攝取各色蔬菜 3. 光照與生理時鐘校準 睡眠的啟動與結束，主要由光線訊號透過「視交叉上核」調控褪黑激素分泌。若白天缺乏足夠的自然光暴露，夜間又持續接觸電子產品藍光，大腦便無法正確區分晝夜，導致生理時鐘紊亂。具體做法：