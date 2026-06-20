40歲後加速老化？原因原來係肌肉流失！附逆轉方法

不少人認為，40歲之後會斷崖式老化是正常不過的事，原來這並非必然定律，而生活上5個壞習慣，令你的生物年齡(Biological age)超越實際年齡，看起來更老。改善以下5個壞習慣，就有助減慢老化，再提供一個逆轉方法，令你看來更年輕。

以超加工食品為飲食核心：不僅指垃圾食物，許多人為了方便而大量攝取的「高蛋白棒」或包裝好的健康點心也一樣。這些食品內含的添加物和精製成分會引發身體「慢性系統性發炎」，干擾負責肌肉蛋白質合成的mTor訊號傳導，並加速端粒縮短。

慢性壓力：許多人習慣把工作和生活壓力帶到家庭與臥室，讓大腦無時無刻處於繃緊狀態。長期的慢性壓力會使皮質醇持續偏高，直接加速端粒縮短。研究發現，高慢性壓力者的細胞端粒磨損程度，相當於比實際年齡老了10歲。

長時間久坐：研究指出，每天久坐超過8小時的人，加速生物老化的風險高出58%。久坐會降低胰島素敏感度，並鈍化肌肉生長的營養訊號傳導。這意味著即使你運動和補充蛋白質，只要一天中其他時間都在久坐，效果就會大打折扣。

睡前滑手機：螢幕藍光會抑制褪黑激素，減少深層睡眠。深層睡眠是身體分泌生長激素、進行細胞修復與肌肉恢復的黃金期。此外，長期睡眠不足會使壓力荷爾蒙(皮質醇)上升，加速染色體端粒(telomeres)變短，導致細胞老化。

關鍵核心：肌肉流失

上述5個壞習慣，全都直指向同一個結果——導致肌肉流失或剝奪身體對抗肌肉流失的能力。肌肉減少並非老化的「結果」，而是導致生物老化加速的「主因」。研究亦證實，肌肉無力與DNA層面的生物老化有直接關聯。

對於40歲以上的男性而言，透過阻力訓練建立與維持肌肉，是逆轉生物年齡最強大且有效的方式。這不只是為了外觀好看，更是為了讓身體在生物學上變得更年輕。