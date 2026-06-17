白內障手術做完仲係睇唔清？醫生提醒：可能係黃斑病變警號

過去高居老年失明首因的白內障，隨著醫療技術進步已能透過手術有效根治。然而，另一個更棘手的銀髮族視力隱形殺手——「老年黃斑病變」已悄然崛起。臺北市立聯合醫院眼科醫生提醒，若白內障術後視力仍未改善，或出現視力無預警惡化，極可能是黃斑病變作祟，若未及時治療，恐面臨失明危機。
視力模糊不一定是白內障 黃斑病變恐悄悄造成視力流失
68歲的吳老先生平時不煙不酒、無糖尿病史，因長年視力欠佳接受白內障手術，術後視野雖變亮，影像卻始終模糊不清。另一位70歲的陳老太太，十多年前就做過白內障手術，近年視力持續退化，某天突然急速惡化後便再也無法恢復。
經眼科詳細檢查發現，兩人皆罹患了「老年黃斑病變」，陳老太太更因黃斑出血，導致了嚴重的視力喪失。
黃斑病變已成重要視障原因 高齡族群更需提高警覺
根據世界衛生組織(WHO)發布的報告指出，老年黃斑病變已超越白內障，成為導致視力障礙的最主要因素，佔比高達44.4%，高於白內障的33.3%。
過去因醫界對此疾病了解有限、缺乏特效療法，患者往往只能消極觀察，彷彿被宣判了「逐步走向失明」的命運。但如今，防治觀念與治療技術已有重大突破。
預防黃斑病變 從生活習慣開始做起
針對老年黃斑病變，臨床上主要從以下三大方向積極介入：
第一步：初期預防與生活改進。建議日常多攝取富含葉黃素(lutein)與玉米黃素(zeaxanthin)的食物(如深綠色蔬菜、枸杞)，並嚴格控制血壓。此外，吸煙已證實是誘發病變的關鍵危險因子，強烈建議及早戒煙。
第二步：早期檢查與營養輔助。透過「螢光血管攝影(FAG)」與「循血綠血管攝影(ICG)」等精密檢查能及早揪出病灶。此階段可搭配維生素A、C、E及鋅、硒等視網膜不可或缺的營養補充品作為輔助治療。
第三步：積極治療(針對滲出型黃斑病變)。對於最易引發失明的滲出型(濕性)病變，目前主流治療為「眼內注射抗血管新生藥物」，能有效穩定並有機會提升視力。不過，此療法需定期反覆注射，患者需與醫生充分討論。
定期檢查及早發現 有助爭取治療時機
臺北市立聯合醫院強調，現今眼科醫療團隊已打破傳統單一治療的框架，除了提供精準的早期篩檢與眼內注射外，更導入營養師協助患者進行飲食與生活管理。期待未來隨著醫療技術的持續突破，能為更多重症患者守護珍貴視力，享有尊嚴且高質感的晚年生活。
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