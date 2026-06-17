白內障手術做完仲係睇唔清？醫生提醒：可能係黃斑病變警號

若白內障術後視力仍未改善，或出現視力無預警惡化，極可能是黃斑病變作祟，若未及時治療，恐面臨失明危機。

過去高居老年失明首因的白內障，隨著醫療技術進步已能透過手術有效根治。然而，另一個更棘手的銀髮族視力隱形殺手——「老年黃斑病變」已悄然崛起。臺北市立聯合醫院眼科醫生提醒，若白內障術後視力仍未改善，或出現視力無預警惡化，極可能是黃斑病變作祟，若未及時治療，恐面臨失明危機。

視力模糊不一定是白內障 黃斑病變恐悄悄造成視力流失

68歲的吳老先生平時不煙不酒、無糖尿病史，因長年視力欠佳接受白內障手術，術後視野雖變亮，影像卻始終模糊不清。另一位70歲的陳老太太，十多年前就做過白內障手術，近年視力持續退化，某天突然急速惡化後便再也無法恢復。

經眼科詳細檢查發現，兩人皆罹患了「老年黃斑病變」，陳老太太更因黃斑出血，導致了嚴重的視力喪失。

黃斑病變已成重要視障原因 高齡族群更需提高警覺

根據世界衛生組織(WHO)發布的報告指出，老年黃斑病變已超越白內障，成為導致視力障礙的最主要因素，佔比高達44.4%，高於白內障的33.3%。