台30歲KOL突患乳腺癌 生活超自律 疑過分壓抑情緒 太常「內耗」致病

年僅30歲的台灣美妝KOL Cara Wu最近公布確診乳腺癌，坦言平日生活作息非常健康，家族亦沒有癌症史，不過她認為，可能與自己一直壓抑情緒有關。其實當我們一直處於高壓狀態，有機會削弱身體免疫系統，增加癌症發病及惡化的情況。

Cara在社交平台上指，得知患病時一直想問為甚麼是自己，因為她是家人朋友中生活得最健康的人，平日不煙不酒、早睡早起、規律健身重訓、幾乎都吃健康原型食物等，而且沒有癌症史，更只有30歲。

不過，Cara認為可能誘發癌症的原因可能是自身的情緒及壓力，因為「一直以來我的性格就是很壓抑很謹慎，不喜歡分享太多，總想著不想給別人造成麻煩，寧願報喜不報憂，不吵不鬧，常常把他人的需求放在自己之上，遇到甚麼困難或委屈就是默默把自己哄好後繼續走下去。」

乳腺癌｜壓力會致癌？

目前雖未有證據指出壓力會致癌，但壓力過大時可能會以暴食、吸煙或喝酒等不健康行為來尋求紓緩，都可能會間接地增加患癌的風險。另外世界衛生組織過去一份報告也提到，心理健康是紓緩治療的重要一環，患者的心理質素，與癌症治療成效有正面的關係。當患者經常處於負面或波動不穩的情緒，會削弱身體免疫系統，增加癌症發病及惡化的情況。

Cara最後亦在帖文以自身經歷勉勵其他女性，每天洗澡時記得簡單檢查胸部和腋下，30歲後也應定期接受檢查，平日也要盡量保持健康作息，以減低患病的風險。