肚脹｜食少少都好易飽？恐腸道發炎警號！醫生揭伴隨4大症需求醫檢查

只是吃一點點就感到很飽？有醫生指出，若發現自己經常吃一點點就飽，有可能是腸道發炎的警報，長期更會影響腸道健康。醫生提醒，一旦出現5大症狀就建議及早求醫檢查。
肚脹｜點解食少少都好易飽？
功能醫學科專科醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，有些患者會出現反覆腹脹及早飽症狀，即使求醫進行胃鏡、超聲波檢查，結果也沒有發現甚麼異常。他解釋指，有可能是「壓力太大」或「想太多」，但並不全然是患者主觀感受，現代胃腸醫學中，已有明確的診斷名稱是功能性消化不良(Functional Dyspepsia)。
根據2026年《新英格蘭醫學期刊》(NEJM)發表的回顧性文獻，功能性消化不良的成因已不再被視為單純的胃酸分泌異常，而是涉及多重系統的交互作用：
1. 腸道微發炎狀態
十二指黏膜受損，微發炎狀態會使腸胃道感覺神經末梢的敏感度顯著提升，對於正常量的食物或氣體產生過度的脹痛反應。
2. 腸—腦軸線失調(Gut-Brain Axis Dysregulation)
胃部蠕動節律異常、胃排空延遲。
消化不良｜功能性消化不良5大常見症狀
因此，患者就算進食不多，神經卻會傳遞錯誤訊號，導致身體自以為塞滿了，引發脹痛、噁心。常見的症狀如下：
上腹疼痛或灼熱感
飯後飽脹感
容易飽
噁心
腹脹
消化不良｜功能性消化不良4大誘發因素
功能性消化不良的問題常見的誘發因素如下：
急性腸胃炎：至少10%
吸煙
焦慮或抑鬱：估3分1的患者
遺傳因素：相關性約5%
消化不良｜如何治療？
歐醫生指出，傳統治療多著重於制酸劑或促腸胃蠕動藥物，然而，功能醫學的觀點更傾向於發炎源頭管理。透過以下方式，可協助腸道恢復正常功能：
評估腸道通透性與菌相平衡：腸道屏障受損或菌相失衡，可能持續驅動局部免疫活化。
減少食物與環境的刺激物：食物、環境和菌相等。
調控腸腦軸線失調：透過睡眠管理、正念訓練、腹式呼吸等方式，降低交感神經張力。
他表示，在臨床上部分患者調整飲食、減少刺激因子及修復腸道後，症狀也有所改善。但他強調，此類介入並非標準化流程，而是依據個人體質與檢測結果進行動態調整，目標在於讓腸胃神經系統恢復正常的敏感度與蠕動節律。
消化不良｜醫生揭伴隨4大症需求醫檢查
歐醫生亦提醒，若功能性消化不良症狀同時合併以下任一情況，請務必進一步接受詳細檢查，排除器質性疾病：
不明原因體重減輕(超過原體重 10%)
吞嚥困難或吞嚥疼痛
持續性嘔吐
糞便呈黑色或帶血(可能為消化道出血徵象)