肚脹｜食少少都好易飽？恐腸道發炎警號！醫生揭伴隨4大症需求醫檢查

只是吃一點點就感到很飽？有醫生指出，若發現自己經常吃一點點就飽，有可能是腸道發炎的警報，長期更會影響腸道健康。醫生提醒，一旦出現5大症狀就建議及早求醫檢查。

肚脹｜點解食少少都好易飽？

功能醫學科專科醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，有些患者會出現反覆腹脹及早飽症狀，即使求醫進行胃鏡、超聲波檢查，結果也沒有發現甚麼異常。他解釋指，有可能是「壓力太大」或「想太多」，但並不全然是患者主觀感受，現代胃腸醫學中，已有明確的診斷名稱是功能性消化不良(Functional Dyspepsia)。

根據2026年《新英格蘭醫學期刊》(NEJM)發表的回顧性文獻，功能性消化不良的成因已不再被視為單純的胃酸分泌異常，而是涉及多重系統的交互作用：