新型聯合療法 突破肝癌免疫治療耐藥性

對於不可切除肝癌，免疫治療屬一線治療，可是約八成這類患者治療反應未如理想；即使腫瘤得以縮小的個案，也可能隨時間出現耐藥性，令治療失效。中大醫學院研究團隊發現，一種免疫細胞在這環境下反過來會幫助腫瘤生存；若加以壓抑這免疫細胞，可重建免疫治療敏感度，或有助延長患者存活期。
葉氏家族基金腫瘤學教授兼中大醫學院腫瘤學教授陳林表示，肝癌發病率有上升趨勢，除乙肝和丙肝外，脂肪肝、酒精都是風險因素，「現時晚期肝癌治療會用上免疫檢查點抑制劑，或聯合免疫療法，惟未能突破耐藥性問題。」
TREM2+ LAM為關鍵
為此，中大醫學院研究團隊透過分析患者接受免疫治療前後的腫瘤樣本，發現免疫細胞之中，巨噬細胞「TREM2+ LAM」會反過來幫助癌細胞。中大醫學院生物醫學學院鄭詩樂教授指，巨噬細胞功能本來是清除凋亡細胞、病菌等，「研究發現，接受PD-1阻斷劑治療的患者，治療反應差的患者擁有較多TREM2+ LAM，同時他們的無惡化存活期及總存活期均較差，顯示TREM2+ LAM或屬當中關鍵。」
TREM2抑制劑減耐藥性
從小鼠體內及體外脂肪酸轉移實驗中，研究團隊發現TREM2+ LAM能夠回收死亡細胞內的脂肪酸，並透過囊泡運輸至癌細胞，提供腫瘤所需「養分」，助其生存。鄭詩樂續指，「TREM2+ LAM更可重新編程癌細胞的表達基因，從而對抗好的免疫細胞，產生耐藥性。」團隊再進一步測試癌症小鼠對TREM2抑制劑的反應，發現單用PD-1阻斷劑或TREM2抑制劑，只可輕微縮小腫瘤；而兩者同時使用的話，腫瘤可以大幅縮小。「TREM2抑制劑可抑制TREM2+ LAM吞噬凋亡細胞，並使脂肪酸釋放量下降，有助克服PD-1治療耐藥性，有望成為新型聯合療法的靶點。」
2至3年後或可臨床應用
肝癌患者只要透過抽血檢查，分析TREM2+ LAM細胞比例，如含量高即可使用TREM2抑制劑加PD-1阻斷劑聯合治療。目前此治療策略已申請專利，並與製藥商籌備臨床研究，有望2至3年後於臨床使用。陳林認為，「是次研究成果可為無法受惠於免疫治療的患者帶來曙光，估計可惠及四至五成的肝癌病人，延長存活期。另一方面，我們發現三陰性乳癌、非小細胞肺癌、透明細胞腎細胞癌患者中，對免疫治療反應較差者同樣有TREM2+ LAM高表達的情況，新型聯合療法將來也有望應用於這些癌症，令更多病人受惠。」