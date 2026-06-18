新型聯合療法 突破肝癌免疫治療耐藥性

對於不可切除肝癌，免疫治療屬一線治療，可是約八成這類患者治療反應未如理想；即使腫瘤得以縮小的個案，也可能隨時間出現耐藥性，令治療失效。中大醫學院研究團隊發現，一種免疫細胞在這環境下反過來會幫助腫瘤生存；若加以壓抑這免疫細胞，可重建免疫治療敏感度，或有助延長患者存活期。

葉氏家族基金腫瘤學教授兼中大醫學院腫瘤學教授陳林表示，肝癌發病率有上升趨勢，除乙肝和丙肝外，脂肪肝、酒精都是風險因素，「現時晚期肝癌治療會用上免疫檢查點抑制劑，或聯合免疫療法，惟未能突破耐藥性問題。」