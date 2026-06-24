健身注意｜5個習慣好傷腎 或導致急性腎損傷

近年運動風氣盛行，不少人紛紛加入健身行列，不過雖然運動有益身心健康，台灣腎科專科醫生洪永祥提醒，大家在做運動時要注意避免以下5個行為，以免誤損腎臟，增加日後出現腎病的風險。
健身注意｜傷腎行為一：常飲含糖飲料
據美國一項研究指出，人在缺水或大汗淋漓時，腎臟血流量本來就已經暴跌，如此時仍大口灌下高糖的「廢水」，令果糖在體內瞬間代謝，會引發細胞內脫水與急性發炎，反而加劇腎臟缺血，引發急性腎損傷。
健身注意｜傷腎行為二：捱夜或生病後仍不停止運動
當身體過勞或發炎時，肌肉的耐受力會大幅減低，如果仍未有休息，照常運動，可能會導致肌肉細胞大量壞死，釋放出高濃度的肌球蛋白，堵塞腎小管，嚴重可引起橫紋肌溶解症，並直接造成急性腎損傷。
健身注意｜傷腎行為三：服止痛藥後運動
不少人在出現肌肉痠痛後習慣食止痛藥止痛，但這些非類固醇消炎止痛藥會強烈收縮腎臟血管，減少腎血流量，如再加上運動脫水，或大幅增加腎臟負擔。
健身注意｜傷腎行為四：在侷促的地方做運動
不通風的環境下運動時，身體核心溫度會迅速升高，引發熱壓力，血液會大量流向皮膚散熱，但即使沒有嚴重到中暑，腎臟細胞也會因為微循環衰竭而壞死。
健身注意｜傷腎行為五：在空氣污染嚴重的情況下運動
空氣中的細懸浮粒子PM2.5不僅傷肺，更會傷及腎臟，而運動時呼吸量是平時的數倍，粒子可經由肺泡直接進入血液循環，引發全身性血管發炎與氧化壓力，直接破壞腎小球過濾網，加速腎功能退化。