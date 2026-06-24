健身注意｜5個習慣好傷腎 或導致急性腎損傷

近年運動風氣盛行，不少人紛紛加入健身行列，不過雖然運動有益身心健康，台灣腎科專科醫生洪永祥提醒，大家在做運動時要注意避免以下5個行為，以免誤損腎臟，增加日後出現腎病的風險。

健身注意｜傷腎行為一：常飲含糖飲料

據美國一項研究指出，人在缺水或大汗淋漓時，腎臟血流量本來就已經暴跌，如此時仍大口灌下高糖的「廢水」，令果糖在體內瞬間代謝，會引發細胞內脫水與急性發炎，反而加劇腎臟缺血，引發急性腎損傷。

健身注意｜傷腎行為二：捱夜或生病後仍不停止運動

當身體過勞或發炎時，肌肉的耐受力會大幅減低，如果仍未有休息，照常運動，可能會導致肌肉細胞大量壞死，釋放出高濃度的肌球蛋白，堵塞腎小管，嚴重可引起橫紋肌溶解症，並直接造成急性腎損傷。