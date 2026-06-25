捱夜睇波傷身 7招急救健康 幫助對抗猝死威脅

世界盃正如火如荼進行中，本地球迷為支持愛隊唯有捱更抵夜睇波，但此舉卻會不斷透支身體，不但可帶來皮膚老化、脫髮、肥胖、損害心血管，還可能傷及心、肝、腎及脾胃等臟腑，所以快快學會急救7招，避免身體繼續受損。

捱夜｜皮膚加速老化

捱夜最可怕是的是皮膚老化加速，因為睡眠不足會增加壓力荷爾蒙分泌，影響膠原蛋白生成及皮膚修復能力，引來黑眼圈、皮膚細紋、暗沉及鬆弛等問題，甚至造成荷爾蒙失衡、頭皮油脂分泌異常，增加脫髮風險。

捱夜｜增加肥胖風險

另方面，睡眠不足會讓飢餓素增加、瘦素下降，增加脂肪囤積、體重增加的風險，令肥胖、糖尿病及代謝綜合症紛紛來襲。若長期捱夜則更可能增加高血壓、心臟病、中風及猝死等風險。