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健康
出版：2026-Jun-25 11:30
更新：2026-Jun-25 11:30

捱夜睇波傷身 7招急救健康 幫助對抗猝死威脅

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捱夜睇波傷身 7招急救健康 幫助對抗猝死威脅

捱夜睇波傷身 7招急救健康 幫助對抗猝死威脅

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世界盃正如火如荼進行中，本地球迷為支持愛隊唯有捱更抵夜睇波，但此舉卻會不斷透支身體，不但可帶來皮膚老化、脫髮、肥胖、損害心血管，還可能傷及心、肝、腎及脾胃等臟腑，所以快快學會急救7招，避免身體繼續受損。

捱夜｜皮膚加速老化

捱夜最可怕是的是皮膚老化加速，因為睡眠不足會增加壓力荷爾蒙分泌，影響膠原蛋白生成及皮膚修復能力，引來黑眼圈、皮膚細紋、暗沉及鬆弛等問題，甚至造成荷爾蒙失衡、頭皮油脂分泌異常，增加脫髮風險。

 

捱夜｜增加肥胖風險

另方面，睡眠不足會讓飢餓素增加、瘦素下降，增加脂肪囤積、體重增加的風險，令肥胖、糖尿病及代謝綜合症紛紛來襲。若長期捱夜則更可能增加高血壓、心臟病、中風及猝死等風險。

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捱夜｜7招急救

而在中醫的角度，捱夜其實是在透支身體的氣血存款，長期如此可致肝血不足、腎精受損及脾胃功能下降等傷害，因此大家非必要也不宜捱夜，若偶然要通頂，就要把傷害減至最低，可以參考以下7招急救：

  • 適度補充水分；

  • 避免飲酒及高油炸食物；

  • 過後盡快恢復正常作息；

  • 日間可小睡20至30分鐘；

  • 翌日要適度曬太陽，幫助生理時鐘調整；

  • 適量運動促進氣血循環；

  • 可食用百合、蓮子、枸杞、黑豆、小米、准山等較為平和的食材調補。

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