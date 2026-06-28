壓力大兼夜食飯 小心便秘或腹瀉風險爆升2.5倍

不少人都承受極大的工作壓力，有時更因此而要推遲晚餐，甚至利用消夜幫助減壓。最新研究發現，若長期處於高壓狀態，又經常在晚上9時後攝取的熱量超過全日總熱量的四分之一，出現便秘、腹瀉等腸胃問題的風險最高可增加2.5倍。
腸道細菌生態多樣性偏低
該項在今年消化疾病周年會上發表的研究，分析了超過1.1萬名美國成人的健康資料，以及4,000多人的腸道細菌數據，以探討壓力、進食時間與腸道健康之間的關係。研究團隊將晚上九點後攝取超過全日熱量四分之一的人列為「深夜進食組」，然後進行分析。
結果顯示，長期承受較高壓力的人，若加上深夜進食習慣，發生便秘、腹瀉等腸胃異常症狀的風險明顯上升，最高可增加2.5倍。除了腸胃症狀增加之外，這類人士的腸道細菌生態的多樣性也普遍較低，反映腸道環境或已失衡。
壓力、夜食雙重夾擊
研究人員指出，壓力本身就可能影響消化功能及腸胃蠕動，而深夜進食又容易打亂人體生理時鐘，兩項因素夾擊可對腸胃系統形成雙重負擔，加劇破壞腸道環境，使相關症狀更容易出現。但他們亦強調，偶然較夜進食不會造成傷害，惟若長期高度受壓，又經常把熱量集中較夜時間攝取，則可能需要留意，並要採取措施幫助維持較佳的腸道健康狀態。