壓力大兼夜食飯 小心便秘或腹瀉風險爆升2.5倍

不少人都承受極大的工作壓力，有時更因此而要推遲晚餐，甚至利用消夜幫助減壓。最新研究發現，若長期處於高壓狀態，又經常在晚上9時後攝取的熱量超過全日總熱量的四分之一，出現便秘、腹瀉等腸胃問題的風險最高可增加2.5倍。

腸道細菌生態多樣性偏低

該項在今年消化疾病周年會上發表的研究，分析了超過1.1萬名美國成人的健康資料，以及4,000多人的腸道細菌數據，以探討壓力、進食時間與腸道健康之間的關係。研究團隊將晚上九點後攝取超過全日熱量四分之一的人列為「深夜進食組」，然後進行分析。

結果顯示，長期承受較高壓力的人，若加上深夜進食習慣，發生便秘、腹瀉等腸胃異常症狀的風險明顯上升，最高可增加2.5倍。除了腸胃症狀增加之外，這類人士的腸道細菌生態的多樣性也普遍較低，反映腸道環境或已失衡。