26車手手臂生滿刺痛丘疹 小心紫外線誘發「光過敏」

夏日高溫炎熱許多電單車族或外送員常在烈日下奔波。一名電單車外送員張先生因午間送餐未做防曬，手臂長出奇癢無比且伴隨刺痛的顆粒狀丘疹，原以為單純曬傷，事後補塗防曬卻未見消退。臺北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科主治醫生蔡明翰指出，這種因紫外線引發皮膚不適的現象，其實是典型的「光過敏」反應，呼籲大眾不可輕忽高溫豔陽對皮膚潛藏的殺傷力與潛在風險。
紫外線長期暴露引發免疫反應 醫生揪出病因
張先生初期僅覺得手臂膚色變黑且有微脫皮，並未特別留意。直到休假時才驚覺雙臂布滿癢痛難耐的紅疹，就醫後經醫生詳細詢問接觸史與職業環境。蔡明翰醫生評估，這與皮膚長期暴露於強烈紫外線下引發的「光過敏」有關。後續透過給予口服藥物與外用藥膏，並搭配正確的防曬措施，兩周後觀察到張先生的皮膚反應已有緩解趨勢。
曬傷與光過敏有何不同 這兩大症狀差異
究竟光過敏與一般曬傷有甚麼差異？蔡明翰醫生解釋，兩者成因類似但臨床表現大不相同，可透過以下特徵初步分辨：
一般曬傷：屬於紫外線對皮膚造成的直接傷害，通常曬後短時間內便會感到刺痛灼熱，外觀呈現發紅發燙，嚴重時伴隨脫皮與變黑。
光過敏反應：屬於一種免疫反應，患者曬太陽後數天才會出現類似濕疹或血管水腫症狀，嚴重時連未直接曝曬的部位也可能產生過敏。
炎夏如何有效防範光過敏上身 防曬是重點
面對炎炎夏日，蔡明翰醫生強調，預防光過敏的不二法門仍是落實防曬。建議盡量避開陽光最強烈的時段外出，並減少皮膚暴露面積，例如穿著長袖衣物、佩戴帽子與撐陽傘。同時應搭配塗抹防曬係數較高的防曬乳，以阻擋紫外線。在臨床處置上，醫生主要會使用口服抗組織胺及外用類固醇藥膏來協助緩解患者的皮膚不適症狀。
療程中應持續避開紫外線 異常紅疹應速就醫
蔡明翰醫生特別提醒，治療期間務必持續做好防曬，主動避開紫外線這項誘發因子，才能讓治療維持穩定。夏季紫外線指數常創新高，若發現肌膚出現異常紅疹或持續搔癢，切勿盲目塗抹偏方藥膏或選擇忽視。建議盡早尋求專科醫生的診斷與評估，釐清是否為光過敏或其他皮膚疾病，才是保護肌膚並維持健康的關鍵。
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