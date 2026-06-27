26車手手臂生滿刺痛丘疹 小心紫外線誘發「光過敏」

夏日高溫炎熱許多電單車族或外送員常在烈日下奔波。一名電單車外送員張先生因午間送餐未做防曬，手臂長出奇癢無比且伴隨刺痛的顆粒狀丘疹，原以為單純曬傷，事後補塗防曬卻未見消退。臺北市立聯合醫院仁愛院區過敏免疫風濕科主治醫生蔡明翰指出，這種因紫外線引發皮膚不適的現象，其實是典型的「光過敏」反應，呼籲大眾不可輕忽高溫豔陽對皮膚潛藏的殺傷力與潛在風險。

紫外線長期暴露引發免疫反應 醫生揪出病因 張先生初期僅覺得手臂膚色變黑且有微脫皮，並未特別留意。直到休假時才驚覺雙臂布滿癢痛難耐的紅疹，就醫後經醫生詳細詢問接觸史與職業環境。蔡明翰醫生評估，這與皮膚長期暴露於強烈紫外線下引發的「光過敏」有關。後續透過給予口服藥物與外用藥膏，並搭配正確的防曬措施，兩周後觀察到張先生的皮膚反應已有緩解趨勢。 曬傷與光過敏有何不同 這兩大症狀差異 究竟光過敏與一般曬傷有甚麼差異？蔡明翰醫生解釋，兩者成因類似但臨床表現大不相同，可透過以下特徵初步分辨：

一般曬傷：屬於紫外線對皮膚造成的直接傷害，通常曬後短時間內便會感到刺痛灼熱，外觀呈現發紅發燙，嚴重時伴隨脫皮與變黑。

光過敏反應：屬於一種免疫反應，患者曬太陽後數天才會出現類似濕疹或血管水腫症狀，嚴重時連未直接曝曬的部位也可能產生過敏。