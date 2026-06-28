摸不到硬塊也可能是乳癌？醫揭示可能警號 早期發現存活率高達96.3%

乳癌已連續多年位居本港女性癌症新症個案第一位，但早期往往沒有明顯症狀，甚至摸不到硬塊。花蓮慈濟醫院一般外科醫生何靜淳提醒，乳癌若能及早發現、及早治療，存活率相當高，一期乳癌存活率已高達96.3%；花連慈濟中醫部中醫腫瘤中心主任賴東淵教授也強調，中醫在抗癌過程中扮演關鍵的輔助角色，可依患者體質，減輕化放療期間的噁心、疲憊與神經麻木等副作用，中西醫團隊攜手合作，能為乳房健康築起最堅實的防護網。
基因到生活形態 多重因素提高乳癌風險
何靜淳醫生表示，乳癌危險因子除了女性、高齡、基因變異及家族病史外，肥胖、缺乏運動、吸煙、飲酒及荷爾蒙補充療法等生活形態因素，也可能增加罹癌風險。乳癌可能出現乳房硬塊、乳頭內縮、異常分泌物、乳房皮膚橘皮樣變化、乳暈紅腫或腋下淋巴腫大等症狀，但也可能完全沒有徵兆，因此定期篩檢格外重要。
篩檢異常不等於罹癌 醫籲先複查再判斷
另外，針對不少人收到乳房篩檢異常通知後感到焦慮，何靜淳醫生指出，篩檢異常不代表一定罹癌，可能與乳腺緻密、良性腫瘤、鈣化點或影像判讀需求有關，但仍應依照醫囑覆診複查，透過進一步影像檢查或切片確認病因。她強調，乳癌發生率雖高，但早期發現後治療成效良好，切勿因害怕而延誤就醫。
化療後噁心疲憊怎辦？中醫提供輔助支持
除了正規醫療治療外，賴東淵主任表示，中醫在乳癌照護中，主要扮演輔助角色。像是患者可透過中藥及針灸協助減輕化療、放療期間常見的噁心、疲倦、食慾不振及周邊神經麻木等副作用，幫助病人順利完成療程、提升生活品質。
賴東淵主任建議，平時可透過規律運動、充足睡眠、情緒管理及腹式呼吸等方式維持身心平衡，也可適度進行耳輪按摩等簡易保健。不過，中藥、保健食品及偏方不宜自行使用，應由專業醫生評估，以免影響治療效果。
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