黴菌｜屋企牆壁發霉會黴菌感染 要及時處理？醫生揭環境黴菌引起5大症狀 3招自測風險

生活中牆角、浴室磁磚縫隙或冷氣出風口出現黑色斑點，常讓人心生警覺。有醫生指出，有很多人以為發現家中的牆壁發霉，若不及時處理，身體也隨之會受到感染。但其實環境中的黴菌只會帶來過敏與刺激反應，而非感染，一般有5大症狀。醫生指出，若您擔心黴菌對健康的影響，可以透過3招自測風險。
黴菌｜醫生揭環境黴菌引起5大症狀
功能醫學科醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，事實上，對免疫系統正常的健康人而言，環境中的黴菌要演變為嚴重的侵襲性感染並不常見。對多數人來說，發霉環境帶來的問題更常是「過敏與刺激反應」，而非感染。暴露於含黴菌的環境中，可能引起以下症狀：
過敏性鼻炎
氣喘惡化
眼睛搔癢
皮膚敏感
慢性疲勞感
雖然嚴重感染相對少見，但黴菌所釋放的微量「黴菌毒素」長期累積，仍可能對部分敏感族群造成免疫調節異常或呼吸道不適，因此不應完全忽視。
黴菌｜屋企牆壁發霉會黴菌感染 要及時處理？
歐醫生指出，應精準釐清生活中的黴菌、毒素與感染：
1. 黴菌滋生：環境控管失調的警訊
長黴菌的本質是環境濕度管理不善(通常為濕度長期超過60%)。肉眼可見的霉斑是環境問題的具體表現，但需留意的是，有霉斑不一定代表有高濃度黴菌毒素，反之，部分黴菌毒素亦可能存在於肉眼無法察覺之處(如壁紙後方或空調系統內部)。
處理方式：解決源頭問題，改善通風、修復漏水、移除發霉物品、降低室內濕度。
2. 黴菌毒素：潛在的代謝負擔
黴菌在生長過程中所分泌的「黴菌毒素」，可能透過飲食(如受潮的穀物、存放過久的堅果與咖啡豆)或呼吸道吸入進入人體。這些毒素雖不會引發急性感染，卻可能增加肝臟代謝負擔，導致不明原因的疲勞、過敏或免疫力波動。
處理方式：
檢視飲食習慣，開封後的穀物、堅果應密封冷藏保存。
避免食用變質或存放過久的食材。
透過均衡飲食(足夠蛋白質、十字花科蔬菜)及良好的腸道功能，支持肝臟的正常解毒機制。
3. 黴菌感染：需要醫療介入的診斷
當黴菌在身體組織中繁殖，即形成「黴菌感染」。常見的局部感染包括香港腳(足癬)與灰指甲(甲癬)，在一般人群中相當普遍。至於侵襲性黴菌感染，則多發生於免疫功能嚴重受損者(如化療中、器官移植後)。
處理方式：必須由醫師診斷並開立處方抗黴菌藥物，無法單靠環境改善或保健食品解決。
黴菌｜日常自我檢視3步驟
歐醫生指出，若擔心黴菌對健康的影響，可先依序檢視以下層面：
環境：居住空間是否有肉眼可見的霉斑或明顯黴味？如有，優先處理環境問題。
飲食：櫥櫃內是否有存放過久、受潮的穀物、堅果或中藥材？如有，應立即清理。
症狀：皮膚、指甲是否有長期不癒的紅、癢、脫屑病變？或頻繁出現過敏、氣喘加重現象？如有，應尋求專業醫療評估。
他提醒，面對黴菌相關問題，應依序遵循 「先環境、後飲食、再醫療」 的原則。不必過度放大對「黴菌毒素」的恐懼，同時亦不應忽視可能的過敏反應或局部感染。對大多數健康人而言，最有效且基礎的預防措施，其實非常簡單：隨手關閉潮濕的門窗、定期開啟除濕機、果斷捨棄變質的食物，並維持良好的通風習慣。