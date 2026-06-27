黴菌｜屋企牆壁發霉會黴菌感染 要及時處理？醫生揭環境黴菌引起5大症狀 3招自測風險

生活中牆角、浴室磁磚縫隙或冷氣出風口出現黑色斑點，常讓人心生警覺。有醫生指出，有很多人以為發現家中的牆壁發霉，若不及時處理，身體也隨之會受到感染。但其實環境中的黴菌只會帶來過敏與刺激反應，而非感染，一般有5大症狀。醫生指出，若您擔心黴菌對健康的影響，可以透過3招自測風險。

黴菌｜醫生揭環境黴菌引起5大症狀

功能醫學科醫生歐瀚文在其facebook專頁上分享指，事實上，對免疫系統正常的健康人而言，環境中的黴菌要演變為嚴重的侵襲性感染並不常見。對多數人來說，發霉環境帶來的問題更常是「過敏與刺激反應」，而非感染。暴露於含黴菌的環境中，可能引起以下症狀：

過敏性鼻炎

氣喘惡化

眼睛搔癢

皮膚敏感

慢性疲勞感

雖然嚴重感染相對少見，但黴菌所釋放的微量「黴菌毒素」長期累積，仍可能對部分敏感族群造成免疫調節異常或呼吸道不適，因此不應完全忽視。