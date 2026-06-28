減肥｜唔食飽邊有力減肥？食唔夠除時易反彈！營養師揭3招唔捱餓體態管理

減肥一定要節食？有營養師指出，其實控制體態也未必需要每餐都斤斤計較，而且若吃得更少反而會令飢餓感大增，引發報復性暴食，導致體重增加。營養師指出，有3大方法有助體態管理，並不需要餓肚子進行。

減肥｜唔食飽邊有力減肥？

營養師林俐岑在其facebook專頁上分享指，許多人為了控制體重，選擇極端減少進食量，卻在忍受數日飢餓後，因強烈的生理渴望而崩潰，甚至引發報復性的暴食循環。事實上，體態管理的核心不在於吃得少，而在於理解食物本身的特性，特別是 「食物體積」 與 「熱量密度」 之間的關係。只要選對食物，不僅能吃得滿足，還能輕鬆維持理想體態。

減肥｜甚麼是食物體積與熱量密度？

營養師林俐岑解釋指，「食物體積」指的是食物在視覺上或進入胃部後所佔據的實際空間；「熱量密度」則是指每單位重量食物所含的熱量。舉例來說，同樣是 200 大卡，你可以選擇一小塊黑朱古力，也可以選擇一大盤新鮮蔬菜加上一碗豆腐蔬菜湯。