《鐵拳教育》惹熱議！拒學、暴躁、退縮是警號？醫生揭示校園常見心理困境

Netflix 韓劇《鐵拳教育》近期引發廣泛討論。許多觀眾看見失控的青少年、疲憊的教師、焦慮的家長——每一方都在同一個場域裡承受壓力，也在同一個場域裡互相傷害。恩主公醫院精神科代理主任蔡芳茹表示，這部劇之所以引發共鳴，或許不只是因為劇情，而是因為它呈現了一個真實存在卻長期被忽視的困境：「在教育現場，受傷的不只是孩子；加害者背後，也可能傷痕累累。」

孩子、家長、老師都在撐 卻很少有人被問「你還好嗎？」 蔡芳茹代理主任分享，門診裡，前來求助的不只是孩子，有家長帶著孩子來，說孩子在學校適應困難、情緒失控；有老師在長期高壓與衝突後，出現睡眠障礙與焦慮症狀；也有成年人，在某次壓力事件後，才意識到自己在學生時代累積的某些經驗，從未真正被處理過。每一方都覺得自己是在撐著的那個人，卻很少有人問：你還好嗎？ 霸凌者與被霸凌者 界線未必如想像中明確 蔡芳茹代理主任指出，在臨床現場，「霸凌者」與「被霸凌者」的界線遠比外界想像的模糊。許多在學校傷害他人的孩子，本身也曾是受傷的那一方，他們用攻擊行為回應自己內心的恐懼與無力，卻因此被貼上標籤，讓真正需要被處理的問題更難被看見。

「當我們只看見行為，就會錯過行為背後那個還在求救的孩子。」蔡芳茹主任說，同樣的邏輯也適用於教師。面對高壓的教學環境、與家長的衝突，以及制度性的孤立無援，教師的心理健康同樣需要被正視，而不是被要求「撐下去」。

情緒失控、拒學不一定是叛逆 可能是在求救 心理健康的核心不是在危機發生後才介入，而是在日常裡建立足夠的支持與理解。蔡芳茹代理主任表示，對家長而言，孩子出現情緒或行為問題時，第一步不一定是找學校或尋求診斷，而是先停下來問：「這個孩子在承受甚麼？我能怎麼幫他？」他也補充，對孩子而言，情緒失控、退縮、拒絕上學，往往是他們唯一會的求救方式，讀懂這個訊號比貼標籤更重要。 除了學生之外，教師的心理健康同樣值得重視。對教師而言，長期處於高壓環境本身就是心理健康的風險因子，需要被認真對待。