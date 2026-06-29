熟女追求速效減重狂脫髮 醫生量身打造健康減重

肥胖通常是複雜代謝機能失調的結果，並會加重全身器官的運作負荷。臨床觀察，肥胖族群面臨第二型糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝、心血管疾病以及睡眠窒息症的風險相對較高。

52歲的廖姓婦人日前因渴望快速減輕體重，採用熱門的減肥針劑，結果不僅引發嚴重掉髮，停藥後更快速復胖。亞洲大學附屬醫院豐中分院家庭醫學科主任葉信甫提醒，減重絕非單靠單一方式即可達成，務必經過專業醫療的整體評估，才能在顧及健康的前提下進行體態管理。

葉信甫主任表示，該名患者原本在門診接受系統性的體態管理，體重曾穩定下降，但因故中斷就醫後，為求快速見效而改注射相關針劑。雖然初期觀察到體重些微下降，隨後卻面臨嚴重的副作用困擾，包含情緒低落以及嚴重落髮，頭皮甚至出現類似雄性禿的狀況。患者因難以忍受身心折磨而緊急停藥，卻導致食慾大幅增加，體重在短時間內迅速回彈，最終不得不再次覆診尋求專業協助。

葉信甫醫生評估患者的抽血檢驗報告後指出，患者體內電解質與微量元素呈現嚴重失衡狀態，研判劇烈復胖與落髮情形與先前的副作用有關。考量每位患者的身體耐受度差異，醫療團隊決定重新調整方針，進行全身體組成分析，並詳細檢測甲狀腺、血糖與微量元素數值。後續依據病人的體質狀態，處方合適的口服藥物以協助管理食慾，在部分情況下觀察到逐漸穩定，體重亦慢慢回歸合理的健康範圍。

肥胖牽動全身器官負荷代謝機能失調

葉信甫醫生強調，肥胖通常是複雜代謝機能失調的結果，並會加重全身器官的運作負荷。臨床觀察，肥胖族群面臨第二型糖尿病、高血壓、高血脂、脂肪肝、心血管疾病以及睡眠窒息症的風險相對較高。大眾面對體重問題應提高警覺並提早進行健康干預，切勿貿然追求單一介入方式而忽略自身體質，唯有透過專業評估的個體化醫療，才能避免身體反遭副作用影響。

醫生盤點體態管理關鍵 建立健康作息為根本之道

針對過度肥胖的困擾，葉信甫醫生提醒，可尋求家庭醫學科或專業醫生協助，並建議遵循以下原則進行日常照護與風險管控：