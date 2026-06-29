中大研新檢測 減人工受孕流產及異常風險

近年人工受孕愈趨普遍，惟反覆流產與胚胎著床失敗的情況，均令許多夫婦承受沉重的經濟負擔與心理壓力。香港中文大學一項臨床試驗證實，新一站式胚胎植入前遺傳檢測方案PGT-Plus可檢測到傳統方法無法辨識的隱蔽遺傳異常，包括「三倍體」及「單親來源遺傳異常」，是可導致流產或嚴重母體併發症的原因，透過此技術，有助未來及早發現問題並降低流產及母胎面臨的健康風險。研究成果已於國際知名生殖領域期刊《Human Reproduction Open》上發表。

新技術更精準

目前接受人工受孕常規檢測包括PGT-A、PGT-M以及PGT-SR，惟這些方法主要針對特定遺傳問題進行單項檢查，在應對部分複雜異常時存在技術盲點。一旦胚胎出現三倍體及全基因組單親來源異常時，部分常規檢測方法未必能完全識別，甚至可能將受影響胚胎誤判為正常。這些隱藏遺傳缺陷會引發早期流產、無故終止妊娠或導致胎兒發育異常；嚴重時更可能導致孕婦出現「葡萄胎」及「妊娠滋養細胞疾病」等嚴重併發症，直接威脅孕婦健康。

研究團隊為此透過多種標準胚胎檢測技術，分析已知帶有遺傳異常的細胞樣本，再與PGT-Plus的結果進行比較及同步分析，以評估其準確性及檢測能力。結果發現，PGT-Plus整合常規檢測及單核苷酸多態性(SNP)基因分析技術比過往更精簡、全面，有助提升胚胎篩選準確度，及補足潛在漏檢情況。