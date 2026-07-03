小心拖成潰瘍！醫生提醒：靜脈曲張愈早治療愈好

靜脈曲張是一個國人相當常見的疾病，但卻是許多人長期忽視的健康隱憂。根據統計，靜脈曲張在女性的發生率約為25%至33%，男性則為10%至20%。常見於有家族史、50歲以上、懷孕婦女、肥胖、工作須久站或久坐者等族群。林口長庚血管外科李應陞醫生特別提醒，早期徵兆往往僅表現為腿部浮腫、痠脹或細微的皮膚顏色改變，但若未及時治療，隨著靜脈壓力持續升高，將進一步導致皮膚慢性發炎、色素沉著，甚至最終形成難以癒合的潰瘍傷口。許多患者誤以為這只是美容問題，事實上，這可能是靜脈功能不全所引起的慢性循環問題。

臨床上不少患者在初期發現腿部有輕微「蚯蚓狀突起」時多半不以為意，等到皮膚開始發硬、發黑，甚至出現滲液傷口時才求診，此時往往已演變成嚴重的靜脈性潰瘍。 靜脈瓣膜就像是血管內的「單向閥門」，原本的功能是防止血液因地心引力倒流。一旦瓣膜功能受損失效，血液便會淤積在下肢，形成長期的高壓環境並持續壓迫周邊組織，這正是導致皮膚病變與潰瘍形成的主要原因。因此，及早接受評估與治療，有助於降低病情惡化及潰瘍形成的風險。

靜脈性潰瘍治療新觀點：促進循環加速傷口癒合治療新策略 值得注意的是，臨床上不少人會將靜脈性潰瘍與糖尿病足潰瘍混為一談，但兩者成因其實並不相同。前者源自靜脈回流不良導致的血液淤積，後者則多與血流不足及神經病變所致。雖然兩者治療機制不同，但透過現代精準醫療技術的整合應用，包括詳細的血流動力學評估，可在超聲波導引下進行微創凝膠閉合治療，臨床上可作為部分患者的治療選項之一。患者術後的照護方式可能與其他治療方式有所不同，是否需要穿著彈性襪仍須依醫生評估及個別病況而定，以提供符合患者需求的術後護理，並兼顧術後生活便利性。

當源頭逆流問題獲得控制後，針對已經水腫或淤滯的末梢環境，現在也有一項新式組織修復策略，例如神經肌肉電刺激貼作為協助下肢循環管理的輔助護理方式之一。其原理透過微電流刺激運動神經，來引導小腿肌肉節律性的自主收縮，並將囤積在足部的血液往心臟推送。理論上有助於改善局部循環環境，使組織修復所需的血流供應獲得支持，為受損組織提供修復所需的營養，可作為部分慢性傷口患者的輔助護理選項，實際是否適合使用，仍須由醫生依個別病況評估。