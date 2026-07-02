更年期後尿頻又漏尿？荷爾蒙變化如何影響膀胱健康

有些女性在進入更年期後，開始出現一些與排尿相關的困擾，例如尿頻增加、夜尿變多，甚至在咳嗽或突然有尿意時出現漏尿情況。尿失禁並非正常老化現象，而是與多種生理及荷爾蒙變化有關的醫學問題，其中更年期女性因雌激素水平下降，特別容易受到影響。 更年期荷爾蒙變化與膀胱功能的關係 更年期最主要的生理變化之一，是雌激素水平逐漸下降。雌激素對女性泌尿系統及盆底組織具有重要影響，能維持尿道及膀胱周圍組織的彈性與厚度。當雌激素減少時，尿道黏膜可能變得較薄，組織支撐力下降，從而影響控制排尿的能力。

這種變化會令膀胱及尿道對壓力及刺激變得更敏感，部分女性因而出現尿急、尿頻或壓力性尿失禁等症狀。此外，膀胱容量及彈性亦可能隨年齡下降，令排尿次數增加，尤其在夜間更為明顯。 更年期尿滲的常見表現與生活影響 更年期相關的尿滲問題可以有不同表現，包括在咳嗽或運動時漏尿，亦可能在突然感到尿意時難以控制。部分女性甚至會因害怕尷尬情況而減少外出或社交活動，間接影響心理健康及生活質素。 尿失禁的嚴重程度因人而異，有些人只在特定情況下出現少量漏尿，而有些則可能影響日常生活，例如頻繁夜尿導致睡眠質素下降，長期更可能引起疲倦及情緒困擾。

更年期尿失禁的改善方法 大部分更年期尿失禁個案可以透過非手術方式改善。盆底肌肉訓練是其中重要方法，有助強化支撐膀胱及尿道的肌肉力量，改善漏尿情況。同時，調整生活習慣，例如減少咖啡因攝取、維持健康體重及規律排尿習慣，亦有助減輕症狀。 在部分情況下，醫生亦可能考慮藥物治療、荷爾蒙相關治療或手術治療，以改善尿道及膀胱組織狀態。若症狀持續或影響生活質素，應及早接受專業評估，以制定個人化治療方案。 更年期帶來的荷爾蒙變化，確實可能影響女性泌尿系統功能，但尿失禁並不應被視為必然的老化結果。透過正確理解成因及及早介入，大部分患者都可以有效改善症狀，維持正常生活質素。若出現持續尿頻或漏尿情況，建議盡早尋求醫生協助，進行適當檢查及治療。

婦產科專科醫生 陳頌妍醫生