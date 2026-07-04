歐洲遭熱浪襲擊 法國祭「禁酒令」減醫療壓力！飲酒消暑有甚麼健康隱憂？

歐洲多國自6月20日起面臨為期超過一周的破紀錄高溫熱浪，各國陸續採取防護措施，避免熱傷害事件持續增加。其中法國為降低高溫期間醫療體系的壓力，更祭出「禁酒令」，暫時禁止市民在公共場所飲酒、也針對部分大型活動加強管制，包括限制音樂節提供酒精飲品等。「喝酒消暑」為何可能影響健康？英國《衛報》報道，專家提醒，炎熱天氣下大量飲酒可能加重身體脫水、造成血壓下降，同時增加中暑風險，嚴重時可能影響心臟功能運作，甚至導致急性心血管事件的發生。

酒精具利尿作用 大量飲酒恐導致脫水 在炎熱天氣喝杯啤酒消暑通常並無大礙，但若是「一杯接著一杯」停不下來，或是飲用酒精含量較高的酒類，如烈酒，便可能存在健康風險。英國聖安德魯斯大學醫學院榮譽教授、運動科學與營養專家Ron Maughan教授表示，酒精具有利尿作用，因此攝取過多酒精可能會促使身體產生更多尿液，在高溫期間可能引發身體脫水，進而造成健康問題。 高溫、酒精皆增心血管負擔 醫解釋原因 高溫與酒精都會增加心血管的負擔。天氣炎熱時，人們會大量流汗，水分流失將導致血液量下降；同時臨近皮膚的血管會擴張，以幫助散熱，但酒精也會進一步促使血管擴張，兩者共同作用可能導致血壓下降。此時心臟必須更努力工作，才能確保大腦與其他器官獲得足夠氧氣，反之若大腦供氧不足，可能出現頭暈目眩，甚至昏厥等狀況。

脫水將導致上述情況加劇，若鈉、鉀和鎂離子等電解質的流失，可能誘發心律不整，進而影響心臟功能的正常運作。德國海德堡大學肝臟和酒精研究專家、內科Helmut Seitz醫生表示，身體血液量不足，加上心臟幫浦功能下降或出現心律不整，心臟的血液供應可能受影響，嚴重時可能增加急性心血管事件的風險。