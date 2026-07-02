溫差濕差影響｜一入冷氣房就頭痛？淋完雨皮膚會痕？醫生教5招降低溫差濕差影響

最近天氣酷熱又常常下雨，原來身體都會受到影響。有醫生指出，有些會發現自己一到冷氣房就會出現頭痛、頭暈症狀，而當下雨天時，皮膚接觸到雨水就會出現搔癢。這些情況其實是溫差濕差所致，醫生指出有5大方法有助降低影響。
溫差濕差影響｜一入冷氣房就頭痛？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當人體頻繁在冷熱環境之間切換(例如從高溫戶外進入強冷氣房)，血管如同橡皮筋般反覆收縮與擴張，此過程對身體構成明確的生理壓力。對身體的具體影響包括：
1. 血管舒縮反應加劇
寒冷環境使末梢血管收縮以減少熱量散失；炎熱環境則促使血管擴張以增加散熱。若短時間內頻繁交替，可能引發頭痛、頭暈、血壓波動，對心血管疾病患者構成額外負擔。
2. 呼吸道刺激
冷熱空氣快速交替會刺激呼吸道黏膜，可能誘發或加重鼻過敏、氣喘、慢性支氣管炎症狀，亦常見喉嚨乾癢與咳嗽。
3. 自律神經系統持續負荷
身體需不斷使用交感與副交感神經進行體溫調節，部分敏感族群可能出現疲倦、注意力下降、心悸等不適。
溫差濕差影響｜淋完雨皮膚會痕？
黃醫生指出，環境濕度的劇烈變化，直接影響皮膚與黏膜的屏障功能。對身體的具體影響是：
1. 潮濕環境
高濕度使汗液蒸發效率下降，影響散熱；同時有利於細菌與黴菌滋生，增加足癬(香港腳)與皮膚感染的風險。
2. 乾燥環境
低濕度使鼻腔與喉嚨黏膜水分流失，變得乾燥；皮膚易出現乾裂、搔癢；淚液蒸發加速，導致眼睛乾澀不適。
3. 反覆乾濕交替(如淋雨後進入強冷氣房)
此過程可能損害角質層結構，降低皮膚屏障完整性；呼吸道黏膜防禦能力亦隨之下降，更容易誘發過敏反應。
溫差濕差影響｜ 7類人要小心！
他提醒，以下族群對溫濕度變化的耐受性較差，需特別留意：
嬰幼兒(體溫調節中樞尚未成熟)
老年人(調節功能退化)
心血管疾病患者
氣喘與慢性肺病患者
過敏性鼻炎患者
異位性皮膚炎患者
糖尿病患者(可能合併神經與血管病變)
溫差濕差影響｜醫生教5招降低溫差濕差影響
黃醫生建議，如果要降低環境變化的生理衝擊，可以有以下5大做法：
避免冷熱瞬間轉換：建議將冷氣設定在26至28°C之間，縮小室內外溫差。
淋雨或大量流汗後，盡快擦乾身體並更換乾爽衣物。
維持室內相對濕度在40%至60%，可善用除濕機或加濕器。
補充足夠水分，維持皮膚與呼吸道黏膜的濕潤度。
慢性病患者應避免長時間暴露於極端溫濕度環境。
一冷一熱，主要考驗血管彈性與體溫調節中樞。一濕一乾，主要考驗皮膚屏障與呼吸道防禦功能。當環境變化過於頻繁或劇烈，身體的調節機制將持續處於高負荷狀態，對老人、幼童及慢性病患者尤其構成明確風險。頻繁的環境切換，本質上即是對身體調節系統的「壓力測試」，應以謹慎態度應對。