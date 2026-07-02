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健康
出版：2026-Jul-02 07:00
更新：2026-Jul-02 07:00

溫差濕差影響｜一入冷氣房就頭痛？淋完雨皮膚會痕？醫生教5招降低溫差濕差影響

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溫差濕差影響｜一入冷氣房就頭痛？淋完雨皮膚會痕？醫生教5招降低溫差濕差影響

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最近天氣酷熱又常常下雨，原來身體都會受到影響。有醫生指出，有些會發現自己一到冷氣房就會出現頭痛、頭暈症狀，而當下雨天時，皮膚接觸到雨水就會出現搔癢。這些情況其實是溫差濕差所致，醫生指出有5大方法有助降低影響。

溫差濕差影響｜一入冷氣房就頭痛？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當人體頻繁在冷熱環境之間切換(例如從高溫戶外進入強冷氣房)，血管如同橡皮筋般反覆收縮與擴張，此過程對身體構成明確的生理壓力。對身體的具體影響包括：

1. 血管舒縮反應加劇

  • 寒冷環境使末梢血管收縮以減少熱量散失；炎熱環境則促使血管擴張以增加散熱。若短時間內頻繁交替，可能引發頭痛、頭暈、血壓波動，對心血管疾病患者構成額外負擔。

2. 呼吸道刺激

  • 冷熱空氣快速交替會刺激呼吸道黏膜，可能誘發或加重鼻過敏、氣喘、慢性支氣管炎症狀，亦常見喉嚨乾癢與咳嗽。

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3. 自律神經系統持續負荷

  • 身體需不斷使用交感與副交感神經進行體溫調節，部分敏感族群可能出現疲倦、注意力下降、心悸等不適。

冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖） 冷氣病｜7大症狀。（am730製圖）

溫差濕差影響｜淋完雨皮膚會痕？

黃醫生指出，環境濕度的劇烈變化，直接影響皮膚與黏膜的屏障功能。對身體的具體影響是：

1. 潮濕環境

  • 高濕度使汗液蒸發效率下降，影響散熱；同時有利於細菌與黴菌滋生，增加足癬(香港腳)與皮膚感染的風險。

2. 乾燥環境

  • 低濕度使鼻腔與喉嚨黏膜水分流失，變得乾燥；皮膚易出現乾裂、搔癢；淚液蒸發加速，導致眼睛乾澀不適。

3. 反覆乾濕交替(如淋雨後進入強冷氣房)

  • 此過程可能損害角質層結構，降低皮膚屏障完整性；呼吸道黏膜防禦能力亦隨之下降，更容易誘發過敏反應。

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溫差濕差影響｜ 7類人要小心！

他提醒，以下族群對溫濕度變化的耐受性較差，需特別留意：

  1. 嬰幼兒(體溫調節中樞尚未成熟)

  2. 老年人(調節功能退化)

  3. 心血管疾病患者

  4. 氣喘與慢性肺病患者

  5. 過敏性鼻炎患者

  6. 異位性皮膚炎患者

  7. 糖尿病患者(可能合併神經與血管病變)

冷氣病｜長時間待在冷氣房如何緩解不適？ 冷氣病｜長時間待在冷氣房如何緩解不適？ 冷氣病｜長時間待在冷氣房如何緩解不適？ 冷氣病｜長時間待在冷氣房如何緩解不適？ 冷氣病｜長時間待在冷氣房如何緩解不適？ 冷氣病｜長時間待在冷氣房如何緩解不適？ 冷氣病｜長時間待在冷氣房如何緩解不適？

溫差濕差影響｜醫生教5招降低溫差濕差影響

黃醫生建議，如果要降低環境變化的生理衝擊，可以有以下5大做法：

  1. 避免冷熱瞬間轉換：建議將冷氣設定在26至28°C之間，縮小室內外溫差。

  2. 淋雨或大量流汗後，盡快擦乾身體並更換乾爽衣物。

  3. 維持室內相對濕度在40%至60%，可善用除濕機或加濕器。

  4. 補充足夠水分，維持皮膚與呼吸道黏膜的濕潤度。

  5. 慢性病患者應避免長時間暴露於極端溫濕度環境。

一冷一熱，主要考驗血管彈性與體溫調節中樞。一濕一乾，主要考驗皮膚屏障與呼吸道防禦功能。當環境變化過於頻繁或劇烈，身體的調節機制將持續處於高負荷狀態，對老人、幼童及慢性病患者尤其構成明確風險。頻繁的環境切換，本質上即是對身體調節系統的「壓力測試」，應以謹慎態度應對。

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