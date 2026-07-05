空腹血糖驚見紅字身體卻無症狀 醫教你「4招」調整應對糖危機

許多人收到體檢報告，發現空腹血糖出現紅字卻無明顯不適。台北慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科廖瑜皇醫生指出，這通常暗示身體已進入糖尿病前期階段。以58歲陳先生為例，長期因高血壓與高血脂於門診跟進，例行檢查發現空腹血糖偏高。醫療團隊及早介入，安排飲食調整與規律運動。陳先生配合生活習慣管理，維持超過10年未惡化為糖尿病，近期追蹤時，也觀察到空腹血糖數值皆回到正常，說明及早介入與持續追蹤的重要性。
高血糖盛行率攀升 及早診斷盡早防範
高血糖、高血壓與高血脂合稱「三高」，為代謝症候群三大指標。風險因素涵蓋家族遺傳、肥胖、缺乏運動及長期攝取精製糖類與澱粉。廖瑜皇醫生說明，糖尿病前期無明顯症狀，常透過健康檢查意外發現。臨床診斷標準為空腹血糖介於100至125 mg/dL，糖化血紅素5.7%至6.4%，超出數值即符合糖尿病診斷標準。未及時改變生活習慣，平均約6年內可能進展為糖尿病。
血糖失控引發血管神經病變 嚴重恐面臨截肢風險
長期血糖控制欠佳會逐漸損害全身大、小血管。廖瑜皇醫生強調，這可能造成視網膜病變、慢性腎臟病與周邊神經病變。引發嚴重糖尿病足潰瘍與感染時，恐面臨截肢風險；同時大幅增加心肌梗塞、心臟衰竭等心血管疾病機率。落實糖尿病前期的高血糖介入與控制防範更顯關鍵。
醫親授「四招」日常健康管理方針 延緩病程進展
針對血糖偏高族群，廖瑜皇醫生提出下列健康管理建議，有助於減緩病程進展：
落實均衡飲食：減少精製糖類及高熱量食物攝取，選擇原型食物，延緩葡萄糖吸收，避免飯後血糖波動並減輕胰臟負擔。
維持規律運動：每週進行150分鐘中等強度運動，如快走、慢跑、騎單車、游泳或有氧舞蹈。促使肌肉消耗血液葡萄糖、提高胰島素敏感性，減少內臟脂肪。
適當減重：過重或肥胖族群減少7%至10%體重，對日常血糖控制有相關幫助。
定期檢測：定期進行健康檢查及血糖監測，及早發現異常並介入處理。
廖瑜皇醫生呼籲，「三高」疾病背後皆隱藏嚴重併發症風險，大眾切勿輕忽健康隱患，應積極防治與追蹤管理，把握長遠健康。
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