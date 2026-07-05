空腹血糖驚見紅字身體卻無症狀 醫教你「4招」調整應對糖危機

許多人收到體檢報告，發現空腹血糖出現紅字卻無明顯不適。台北慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科廖瑜皇醫生指出，這通常暗示身體已進入糖尿病前期階段。以58歲陳先生為例，長期因高血壓與高血脂於門診跟進，例行檢查發現空腹血糖偏高。醫療團隊及早介入，安排飲食調整與規律運動。陳先生配合生活習慣管理，維持超過10年未惡化為糖尿病，近期追蹤時，也觀察到空腹血糖數值皆回到正常，說明及早介入與持續追蹤的重要性。