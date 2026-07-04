發炎｜長期熬夜靠咖啡吊命恐致癌 失智 心臟病 醫生教4招身體抗炎降負擔

常疲倦是肝臟出問題的警號。有醫生指出，如果長期熬夜或吃宵夜有可能會損害肝臟，有機會帶來肝臟疾病如肝炎、脂肪肝等。醫生指出，有10大習慣有是會對肝臟帶來微小傷害。

熬夜｜日日都嗌攰 可能肝出事？醫生揭10習慣慢性傷肝 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，常常有患者求診時會表示最近都很疲倦，然而後續抽血檢查結果，往往顯示肝指數已明顯升高。這種現象反映了一個重要的臨床事實，就是肝臟疾病在早期階段，通常缺乏明顯的特異性症狀。多數患者的問題並非源於單一的重大事件，而是由每日重複的微小傷害長期累積而成。 黃醫生指出，以下列出現代人生活中最常見、容易對肝臟造成慢性負擔的行為模式：

1. 長期熬夜 肝臟的修復與代謝功能具有明確的晝夜節律。長期睡眠不足或作息不規律，會中斷肝臟在夜間進行的正常修復程序。 2. 高熱量、高精緻糖與高飽和脂肪飲食 頻繁攝取外食、手搖飲及加工食品，會顯著增加肝臟脂肪蓄積的風險，是脂肪肝的主要促成因素之一。 3. 規律性酒精攝取 即使僅為少量或社交性飲酒，長期累積仍會對肝細胞造成漸進性的代謝負擔與損傷。 4. 久坐的生活型態 長時間維持坐姿會降低整體代謝效率，促進腹部脂肪堆積，間接影響肝臟健康。

5. 慢性壓力累積 持續的心理壓力會影響免疫調節功能與體內發炎反應，可能加重肝臟的氧化負擔。 6. 保健食品的不當使用 部分保健食品成分在特定劑量或長期使用下，反而可能增加肝臟的代謝負荷。 7. 止痛藥的過量或不當使用 特別是乙醯胺酚(Acetaminophen)，在超過建議劑量時具有明確的肝毒性。 8. 不規律的飲食節律 跳過早餐或飲食時間紊亂，可能干擾肝臟的代謝時鐘與能量調控機制。 9. 睡前長時間使用電子設備 藍光暴露與睡眠剝奪的雙重影響，會進一步干擾肝臟的正常修復節律。

10. 忽略定期健康檢查 肝臟疾病在症狀出現前往往已進展至相當程度，缺乏例行檢查將延誤潛在問題的發現時機。

熬夜｜4招保護肝臟 黃醫生表示，保護肝臟並非仰賴單一行為的改變，而是需要整體生活型態的系統性調整。以下提供4項實證支持的基礎建議： 建立規律的睡眠節律：每晚確保至少6至7小時的連續睡眠，並盡量維持固定的就寢與起床時間。 維持每周150分鐘的中等強度運動：有助於改善代謝指標與減少肝臟脂肪堆積。 減少含糖飲料與加工食品的攝取：降低肝臟的代謝負擔與氧化壓力。 控制酒精攝取量：若能完全避免為佳，若無法則應嚴格限制頻率與份量。